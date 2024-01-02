الزراعة: لا يوجد عجز في تقاوي البطاطس والكميات المتاحة تكفي للعروة الصيفية

MENAFN - Al-Borsa News) أكد الدكتور أحمد عضام رئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن الكميات الواردة الفعلية من تقاوي البطاطس حتى الآن أكثر من 115 ألف طن، مشيرا إلى أن هناك شحنات أخرى ستصل قريبا، بالإضافة إلى 20 ألف طن ناتج محلي (الجيل الثالث) ليكون إجمالي المتاح الفعلي 135 ألف طن.

وقال عضام – في بيان اليوم الثلاثاء – إن الاحتياجات الفعلية للزراعة بمصر تتراوح ما بين 110 إلى 120 ألف طن من تقاوي البطاطس، ورغم أن السوق بهذا الشكل يعتبر منضبطا من حيث الاحتياجات الفعلية للزراعة والمتوفر من التقاوي إلا أن بعض التجار يلجأون إلى التلاعب في الأسواق بإعادة البيع والشراء وإطلاق الشائعات الخاصة بانخفاض الكميات المستوردة بغرض تحقيق مكاسب مادية، ولذلك تعلن وزارة الزراعة عن الكميات الواردة من الخارج وتوعية المزارعين بعدم الوقوع فريسة لاستغلال التجار، حيث إن التقاوي المستوردة والمحلية تكفي لزراعة العروة الصيفية.

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وأضاف أن الاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية كان قد أعلن عن أسعار تقاوي البطاطس لهذا العام لتتراوح بين 49 و55 ألف جنيه للطن، وقد قام بتلبية طلبات جميع المتعاقدين معه، ويقوم بعض المزارعين أو الشركات بإعادة بيعه مرة أخرى، ما يؤدى إلى ارتفاع سعر الطن.

وأشار إلى أن الطلب على صنف معين يؤدي لارتفاع سعره عن باقي الأصناف الأخرى ولا يؤخذ هذا الارتفاع كمقياس لجميع الأصناف، حيث يفضل كثير من المزارعين أصناف معينة، ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها وهذا يحدث كل عام مع هذه الأصناف.

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