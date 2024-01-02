1.3 مليار درهم التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي

MENAFN - Al-Borsa News) بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي اليوم أكثر من 1.3 مليار درهم.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن الدائرة شهدت تسجيل 191 مبايعة بقيمة 972.21 مليون درهم، منها 34 مبايعة للأراضي بقيمة 438.7 مليون درهم و157 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 533.51 مليون درهم.

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وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 268.33 مليون درهم في منطقة الثنية الخامسة تليها مبايعة بقيمة 12.25 مليون درهم في منطقة الوصل تلتها مبايعة بقيمة 11.71 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

وتصدرت منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 6 مبايعات بقيمة 68.46 مليون درهم وتلتها منطقة مدينة هند 4 بتسجيلها 6 مبايعات بقيمة 6.67 مليون درهم وثالثة في سيح شعيب 1 بتسجيلها 5 مبايعات بقيمة 11.05 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 62 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 56.4 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 32.3 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 14 مبايعة بقيمة 85.48 مليون درهم وتلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 14 مبايعة بقيمة 16.11 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 12 مبايعة بقيمة 13.93 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 117.65 مليون درهم منها 28 رهن أراضي بقيمة 32.3 مليون درهم و53 رهن فلل وشقق بقيمة 85.35 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة العوير الأولى بقيمة 14.95 مليون درهم وأخرى في منطقة نخلة جميرا بقيمة 8.72 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 18 هبة بقيمة 249.47 مليون درهم كان أهمها بمنطقة وادي العمردي بقيمة 50 مليون درهم وأخرى في منطقة عيال ناصر بقيمة 46.5 مليون درهم.