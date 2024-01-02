الخارجية الصينية: ملتزمون بعلاقة مستقرة ومستدامة مع الولايات المتحدة

MENAFN - Al-Borsa News) أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، اليوم الثلاثاء إن الصين ملتزمة بعلاقة مستقرة وسليمة ومستدامة مع الولايات المتحدة.

وقال المتحدث – بمناسبة الذكرى الـ45 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين – إن“الصين والولايات المتحدة بإمكانهما مساعدة بعضهما البعض على النجاح والازدهار، وإن نجاح دولة ما يمثل فرصة للأخرى”.

موضوعاتسهم موديرنا يرتفع بأكبر وتيرة منذ ديسمبر 2022 بعد توصية إيجابية سهم رولز رويس يقفز 220% في 2023 ويحقق أفضل أداء بين الشركات الأوروبية الكبرى الأسهم الأوروبية تمحو مكاسب الجلسة عند الإغلاق مع انكماش النشاط الصناعي

وأضاف – بحسب وكالة الأنباء الصينية شينخوا – أن“التاريخ يظهر أن نمو العلاقات الصينية الأمريكية لا يسهم في خير الشعبين فحسب ولكن أيضا في السلام والاستقرار والتنمية في العالم، وأن إنشاء العلاقات الدبلوماسية بين الصين والولايات المتحدة يعد حدثا مهما في تاريخ الدولتين والعلاقات الدولية، وأن العلاقات الثنائية صمدت في وجه الظروف المعاكسة وقطعت شوطا طويلا على مدار 45 عاما”.

وتابع المتحدث:“ارتفعت التجارة الثنائية من أقل من 2.5 مليار دولار في عام 1979 إلى ما يقرب من 760 مليار دولار في عام 2022؛ وزاد الاستثمار المتبادل من الصفر تقريبا إلى أكثر من 260 مليار دولار، ووزارة الخارجية الصينية تؤكد مجددا أن سياسة الصين تجاه الولايات المتحدة متسقة وواضحة، وتقوم على الاحترام المتبادل والتعايش السلمي والتعاون المربح للجانبين”.

ودعا المتحدث الجانبين إلى تطوير تصور صحيح بشكل مشترك، وإدارة الخلافات بشكل فعال، وتعزيز التعاون متبادل المنفعة، وتحمل المسؤوليات كدولتين كبيرتين، وتعزيز التبادلات الشعبية لتوجيه العلاقة في الاتجاه الصحيح لصالح البلدين والعالم أجمع.

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