الخارجية الصينية: ملتزمون بعلاقة مستقرة ومستدامة مع الولايات المتحدة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، اليوم الثلاثاء إن الصين ملتزمة بعلاقة مستقرة وسليمة ومستدامة مع الولايات المتحدة.
وقال المتحدث – بمناسبة الذكرى الـ45 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين – إن“الصين والولايات المتحدة بإمكانهما مساعدة بعضهما البعض على النجاح والازدهار، وإن نجاح دولة ما يمثل فرصة للأخرى”.
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وأضاف – بحسب وكالة الأنباء الصينية شينخوا – أن“التاريخ يظهر أن نمو العلاقات الصينية الأمريكية لا يسهم في خير الشعبين فحسب ولكن أيضا في السلام والاستقرار والتنمية في العالم، وأن إنشاء العلاقات الدبلوماسية بين الصين والولايات المتحدة يعد حدثا مهما في تاريخ الدولتين والعلاقات الدولية، وأن العلاقات الثنائية صمدت في وجه الظروف المعاكسة وقطعت شوطا طويلا على مدار 45 عاما”.
وتابع المتحدث:“ارتفعت التجارة الثنائية من أقل من 2.5 مليار دولار في عام 1979 إلى ما يقرب من 760 مليار دولار في عام 2022؛ وزاد الاستثمار المتبادل من الصفر تقريبا إلى أكثر من 260 مليار دولار، ووزارة الخارجية الصينية تؤكد مجددا أن سياسة الصين تجاه الولايات المتحدة متسقة وواضحة، وتقوم على الاحترام المتبادل والتعايش السلمي والتعاون المربح للجانبين”.
ودعا المتحدث الجانبين إلى تطوير تصور صحيح بشكل مشترك، وإدارة الخلافات بشكل فعال، وتعزيز التعاون متبادل المنفعة، وتحمل المسؤوليات كدولتين كبيرتين، وتعزيز التبادلات الشعبية لتوجيه العلاقة في الاتجاه الصحيح لصالح البلدين والعالم أجمع.
المصدر:
MENAFN02012024000202011048ID1107677749
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