إدارة معلومات الطاقة: متوسط أسعار خام برنت يتراجع 19 دولارًا في عام 2023

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قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، إن متوسط سعر خام برنت بلغ 83 دولارًا للبرميل تقريبًا في عام 2023، منخفضًا من 101 دولار للبرميل في عام 2022، بفارق 19 دولارًا للبرميل بعد عمليات التقريب الحسابية.
وذكرت الإدارة في تقرير نشر على الموقع الرسمي الثلاثاء، أن الأسواق العالمية تكيفت مع ديناميكيات التجارة الجديدة، حيث وجد الخام الروسي وجهات خارج الاتحاد الأوروبي، وكان الطلب العالمي على النفط أقل من التوقعات، وعوضت هذه الديناميكيات التأثيرات الناجمة عن قيود“أوبك+” على الإمدادات.
وبحسب التقرير، تقلبت أسعار النفط بعد حظر الاتحاد الأوروبي استيراد الخام ومنتجاته الروسية، وارتفاع أسعار الفائدة عدة مرات بين البنوك المركزية العالمية، ومخاوف التضخم والركود، ومع ذلك، ارتفعت أسعار خام برنت في النصف الأول من عام 2023.
وفي النصف الثاني من عام 2023، أدت التوترات الجيوسياسية وسط هجمات متعددة على سفن الشحن في البحر الأحمر، والمخاوف بشأن الطلب على النفط الخام، إلى مزيد من تقلبات الأسعار، وأنهت أسعار خام برنت العام عند 78 دولارًا للبرميل، أي أقل بمقدار 4 دولارات من بداية العام الماضي.
المصدر:
MENAFN02012024000202011048ID1107677748
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