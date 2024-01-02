إدارة معلومات الطاقة: متوسط أسعار خام برنت يتراجع 19 دولارًا في عام 2023

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتالحكومة ترفع أسعار الكهرباء بين 8% و21% مذكرة تفاهم لإمداد“أبو قير للمغذيات الزراعية” بالهيدروجين الأخضر “النواب” يوافق نهائيًا على حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته

قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، إن متوسط ​​سعر خام برنت بلغ 83 دولارًا للبرميل تقريبًا في عام 2023، منخفضًا من 101 دولار للبرميل في عام 2022، بفارق 19 دولارًا للبرميل بعد عمليات التقريب الحسابية.

وذكرت الإدارة في تقرير نشر على الموقع الرسمي الثلاثاء، أن الأسواق العالمية تكيفت مع ديناميكيات التجارة الجديدة، حيث وجد الخام الروسي وجهات خارج الاتحاد الأوروبي، وكان الطلب العالمي على النفط أقل من التوقعات، وعوضت هذه الديناميكيات التأثيرات الناجمة عن قيود“أوبك+” على الإمدادات.

وبحسب التقرير، تقلبت أسعار النفط بعد حظر الاتحاد الأوروبي استيراد الخام ومنتجاته الروسية، وارتفاع أسعار الفائدة عدة مرات بين البنوك المركزية العالمية، ومخاوف التضخم والركود، ومع ذلك، ارتفعت أسعار خام برنت في النصف الأول من عام 2023.

وفي النصف الثاني من عام 2023، أدت التوترات الجيوسياسية وسط هجمات متعددة على سفن الشحن في البحر الأحمر، والمخاوف بشأن الطلب على النفط الخام، إلى مزيد من تقلبات الأسعار، وأنهت أسعار خام برنت العام عند 78 دولارًا للبرميل، أي أقل بمقدار 4 دولارات من بداية العام الماضي.

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