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وزارة العدل تحل مشكلة رسوم تسجيل السيارات الكهربائية بالشهر العقاري

1/2/2024 2:22:43 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) قال أحمد زين، رئيس مجلس إدارة شركة أليانز القابضة، ورئيس لجنة السيارات الكهربائية بشعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية، إنه تم مراعاة السيارات الكهربائية ضمن تحديث أسعار رسوم التسجيل الجديد بالشهر العقارى، والتى كانت تعد أحد أكبر التخوفات من المالكين بحدوث مشكلة ما، الأمر الذى كان يؤدى إلى توقف حركة البيع والشراء تمامًا.

أشار ((زين)) إلى ان السيارات الكهربائية كانت تواجه صعوبة فى نقل الملكية، حيث كانت تدرج تحت بند ((سلع غير مقدرة)) ويتم تقييم رسوم التسجيل لها بنسبة 2% من إجمالى السعر الشامل للرسوم الجمركية وذلك عند كل عملية بيع للسيارة، بالإضافة إلى رسوم تصديق نقابة المحامين على عقود البيع بنسبة 1%، الأمر الذى يؤثر بالسلب على انتشار السيارات الكهربائية بالسوق المصرى.

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أوضح أن الرسوم تحدد وفقًا لسنة الصنع بداية من عام 2014 وحتى عام 2024، بالاضافة إلى الكيلو وات والتى تبدأ من 200 كيلو وات وتصل إلى أكثر من 300 كيلو وات.

وقال مصدر بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق، لـ ((البورصة))، إن المصلحة بدأت فى تطبيق الرسوم الجديدة لتسجيل السيارات والمركبات، وذلك اعتبارا من يوم 1 يناير الجارى ولمدة 5 سنوات قادمة.

أوضح((المصدر)) أنه صدر قرار من وزير العدل المستشار عمر مروان، بتغيير رسوم تسجيل السيارات عن سنة 2024 للسيارات الأجرة والملاكى والتوكتوك، مضيفًا أن جدول الرسوم يتم تحديثه خلال كل 5 سنوات.

أوضح لـ ((البورصة)) أن رسوم تسجيل السيارات فى مصر تختلف حسب (نوع السيارة، وعمرها، ومحركها)، ويجب على كل مالك للسيارة أن يدفع رسوم التسجيل فى موعد محدد بعد شراء السيارة، حيث يتم فرض غرامات على المتأخرين فى الدفع.

وحصلت ((البورصة)) على جدول صادر من المصلحة، ويتم تحديد الرسوم على حسب موديل السيارة المراد تسجيلها فى الشهر العقارى، حيث يتضمن الجدول رسوم توقيع العقد، ورسوم العقد، ورسوم إدارية، وبعد توقيع العقد يتم إخطار إدارة المرور، فتتمكن الإدارة بنقل رخصة السيارة باسم المشترى بدلا من أسم البائع، وتوضع الرسوم على حسب قيمة شراء السيارة التى يتم تسجيلها فى الشهر العقاري.


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