رئيس الجمعية لـ((البورصة)): ((مستثمرى أكتوبر)) ترفع استثمارات المدينة السكنية إلى 6 مليارات جنيه

رفعت جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر استثماراتها فى المدينة السكنية – تحت الإنشاء – إلى 6 مليارات جنيه مقابل 4 مليار لاستكمال أعمال التنفيذ وطرح الوحدات للبيع.

قال محمد خميس شعبان رئيس جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر، إن المدينة السكنية تقام على مساحة 150 فدانا، وتضم 511 عمارة بالإضافة إلى 55 ألف متر مربع مخصص للاستخدام التجارى والخدمى وتم الانتهاء من تنفيذه بشكل كامل.

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أضاف لـ ((البورصة))، أن الزيادة الكبيرة فى تكاليف الإنشاء دفعت الجمعية إلى إعادة النظر فى دراسة جدوى المشروع، ومن المرتقب سرعة الانتهاء من جميع الأعمال الإنشائية بنهاية العام الجارى.

أشار، إلى أن العام الجديد سيشهد عقد اجتماعات موسعة مع مصلحة الضرائب والجمارك والحماية المدنية والهيئة العامة للتنمية الصناعية وأجهزة المدن للخروج بنتائج إيجابية ترضى المستثمرين.

أوضح، أن الجمعية اقترحت بعقد اجتماع رباعى يشمل هيئة التنمية الصناعية والمجتمعات العمرانية ورؤساء أجهزة المدن ورؤساء جمعيات المستثمرين لتطوير المناطق الصناعية بالمحافظات، وستبدأ بمدينة أكتوبر خاصة بعد تدهور البنية التحتية.

قال شعبان إن تطوير المنطقة الصناعية يحتاج إلى تكاليف استثمارية دورية لذا رصدت الهيئة العامة للتنمية الصناعية والمجتمعات العمرانية وجمعية المستثمرين 100 مليون جنيه لتطوير المنطقة الصناعية، و 15 مليون جنيه سنويًا تكاليف دورية.

أضاف، أن مدينة أكتوبر من أكثر المدن المستهدف تطويرها وآخرها تقسيم هيئة المجتمعات العمرانية للمدينة إلى 5 مناطق وأبرزها أكتوبر القديمة والجديدة وحدائق أكتوبر والشيخ زايد واسفنكس بهدف توزيع مهام التطوير والتوسعات على أكثر من مسئول.

وتضم مدينة السادس من أكتوبر 3 آلاف مصنع يعمل منها أكثر من 1500، وأكثر من 1000 مصنع تحت الإنشاء ويعمل بها نحو مليون عامل تقريبًا، وفقًا لبيانات الجمعية.

أوضح أن عدد المصانع المتعثرة وصلت إلى 300 مصنع ويتمحور السبب الرئيسى فى نقل الملكية من جيل إلى جيل وسعت الجمعية للسيطرة على تلك العقبة من خلال إقامة ندوات واجتماعات تضم مستشارين وخبراء للتعرف على أسباب التعثر وطرق التغلب عليه.

وأشار إلى أن نسبة كبيرة من القرارات التى تصدرها الجهات المسؤولة لا يتم تنفيذها على أرض الواقع لعدم وجود متابعة دورية بالمهام الموجهة للفئات المسؤولة عن التنفيذ.

تابع، أن تذبذب سعر صرف الدولار فى السوق المحلى والفارق الكبير مع السوق الموازى أكثر التحديات التى تهدد الاستثمارات الأجنبية فى مصر وتؤثر على تراجع تحويلات المصريين فى الخارج أيضًا.

وتراجعت تحويلات المصريين العاملين فى الخارج بنسبة 30.8% خلال العام المالى 2022-2023 لتسجل 22.1 مليار دولار مقابل 31.9 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق.

أشار، إلى أن الاعتراف بالسعر الفعلى للدولار يؤدى إلى ارتفاع أكثر فى أسعار المنتجات، لذا يجب مراعاة أن يوجد حزمة اجتماعية لدعم المواطن المصرى تحت خط الفقر.

تابع، أن البيروقراطية والتأخر فى منح التراخيص للمستثمرين سواء مصريين أو أجانب يحول الاستثمارات لدول أخرى تتمتع بسهولة وتيسير فى الإجراءات، قائلًا: ((المستثمر فى دبى يأخذ موافقة تراخيص الإنشاء خلال 24 ساعة فقط)).

أضاف، أن عدم توفير مستلزمات الإنتاج ثانى أكثر التحديات التى تواجه المستثمرين فى الوقت الحالى: ((القدرة الإنتاجية للمصانع أصبحت أكثر من القدرة الفعلية حاليًا فالمصنع القادر على إنتاج 500 قطعة شهريًا بات ينتج 100 قطعة فقط)).

تابع، أن تلك الأزمة يرجع سببها إلى اختلال ميزان المدفوعات، وتسعى الدولة لتعويض الفارق بين نسب الواردات والصادرات عن طريق السياحة وقناة السويس.

أشار إلى أن الطرق الأخرى التى تساعد على توفير سيولة دولارية تواجه بطيء فى التنفيذ أولهما ترشيد الاستيراد والتصدير، وتحسين جودة المنتجات المحلية وإقامة معارض دولية للترويج للمنتجات المصرية.

وأكد على ضرورة ترشيد فاتورة الواردات، والكف عن استيراد السلع التى يمكن الاستغناء عنها وكذلك السلع الاستفزازية مع إنشاء مصانع لتوطين تلك السلع محليًا فى محاولة لزيادة معدلات التصدير والخروج من الأزمة التضخمية.

واقترح رئيس جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر بإنشاء هيئة تتبع وزارة الصناعة والتجارة وتكون ممثلة من وزارة المالية ومصلحة الجمارك لترشيد فاتورة الاستيراد لتكون هى الجهة التى تتحكم فى الموافقة على استيراد السلع طبقًا لأولويات واحتياجات الدولة، ولفت إلى أن الاتجاه نحو تصنيع مستلزمات الإنتاج المستوردة هو توجه فردى حاليًا.