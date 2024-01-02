الأسهم الأوروبية تمحو مكاسب الجلسة عند الإغلاق مع انكماش النشاط الصناعي

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتسهم موديرنا يرتفع بأكبر وتيرة منذ ديسمبر 2022 بعد توصية إيجابية سهم رولز رويس يقفز 220% في 2023 ويحقق أفضل أداء بين الشركات الأوروبية الكبرى “الخارجية” الصينية: ملتزمون بعلاقة مستقرة ومستدامة مع الولايات المتحدة

محت مؤشرات الأسهم الأوروبية مكاسبها المبكرة في ختام أولى جلسات العام الجديد، مع تقييم بيانات أظهرت تأثر الاقتصادات بتشديد البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا للسياسة النقدية، ضمن خطط مواجهة التضخم.

وفي نهاية التداولات، انخفض مؤشر“ستوكس 600” الأوروبي بنسبة 0.1% إلى 478.5 نقطة، مع خسائر قطاعي التكنولوجيا والمرافق، بعد أن لامس المؤشر 482.2 نقطة، مقتربًا من الإغلاق القياسي السابق عند 483.4 نقطة.

وفي حين ارتفع“داكس” الألماني بنسبة 0.1% عند 16769 نقطة، تراجع مؤشر“فوتسي 100” البريطاني بنسبة 0.15% عند 7721 نقطة، وانخفض“كاك” الفرنسي بنفس النسبة تقريبًا إلى 7530 نقطة.

وأظهرت القراءة النهائية لمؤشر مديري المشتريات الصناعي الصادرة عن“إس آند بي جلوبال”، تسجيل المؤشر المعدل موسميًا قراءات دون مستوى 50 نقطة -الحد الفاصل بين النمو والانكماش- في منطقة اليورو (44.4 نقطة) وألمانيا (43.3 نقطة) والمملكة المتحدة (46.2 نقطة) خلال شهر ديسمبر.

وبحسب بيانات المركزي الأوروبي، تباطأ معدل النمو السنوي لقروض الأسر في منطقة اليورو عند 0.5% في نوفمبر، مقارنة بـ 0.6% في أكتوبر، وترجيح التوقعات معدل نمو قدره 0.8% خلال الشهر.

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