الأسهم الأوروبية تمحو مكاسب الجلسة عند الإغلاق مع انكماش النشاط الصناعي

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محت مؤشرات الأسهم الأوروبية مكاسبها المبكرة في ختام أولى جلسات العام الجديد، مع تقييم بيانات أظهرت تأثر الاقتصادات بتشديد البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا للسياسة النقدية، ضمن خطط مواجهة التضخم.
وفي نهاية التداولات، انخفض مؤشر“ستوكس 600” الأوروبي بنسبة 0.1% إلى 478.5 نقطة، مع خسائر قطاعي التكنولوجيا والمرافق، بعد أن لامس المؤشر 482.2 نقطة، مقتربًا من الإغلاق القياسي السابق عند 483.4 نقطة.
وفي حين ارتفع“داكس” الألماني بنسبة 0.1% عند 16769 نقطة، تراجع مؤشر“فوتسي 100” البريطاني بنسبة 0.15% عند 7721 نقطة، وانخفض“كاك” الفرنسي بنفس النسبة تقريبًا إلى 7530 نقطة.
وأظهرت القراءة النهائية لمؤشر مديري المشتريات الصناعي الصادرة عن“إس آند بي جلوبال”، تسجيل المؤشر المعدل موسميًا قراءات دون مستوى 50 نقطة -الحد الفاصل بين النمو والانكماش- في منطقة اليورو (44.4 نقطة) وألمانيا (43.3 نقطة) والمملكة المتحدة (46.2 نقطة) خلال شهر ديسمبر.
وبحسب بيانات المركزي الأوروبي، تباطأ معدل النمو السنوي لقروض الأسر في منطقة اليورو عند 0.5% في نوفمبر، مقارنة بـ 0.6% في أكتوبر، وترجيح التوقعات معدل نمو قدره 0.8% خلال الشهر.
المصدر:
MENAFN02012024000202011048ID1107677745
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