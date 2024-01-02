سهم رولز رويس يقفز 220% في 2023 ويحقق أفضل أداء بين الشركات الأوروبية الكبرى

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتسهم موديرنا يرتفع بأكبر وتيرة منذ ديسمبر 2022 بعد توصية إيجابية الأسهم الأوروبية تمحو مكاسب الجلسة عند الإغلاق مع انكماش النشاط الصناعي “الخارجية” الصينية: ملتزمون بعلاقة مستقرة ومستدامة مع الولايات المتحدة

سجل سهم شركة“رولز رويس” البريطانية أفضل أداء سنوي له منذ الثمانينيات، بعد مكاسب قوية للغاية في عام 2023، والتي منحت المستثمرين سببًا للابتهاج بعد سنوات الضعف.

وارتفع السهم بنسبة 224% خلال عام 2023 ليبلغ 299.7 بنس (3.78 دولار)، وهو أفضل أداء سنوي منذ خصخصة الشركة في عام 1987، وأيضًا أفضل أداء لأسهم الشركات الأكبر في أوروبا ضمن مؤشر“ستوكس يوروب 600” في العام المنصرم.

ومنذ خصخصة الشركة وحتى نهاية عام 2022، كان أفضل أداء سنوي مسجل في عام 2005، عندما ارتفع السهم بنسبة 78%، وكان الأسوأ في 2020 عندما انخفض بنسبة 52%.

وفي فترة الخمسة أعوام منذ 2018 وحتى 2022 لم يحقق السهم مكاسب سنوية إلا في عام 2021، عندما ارتفع بنسبة 10% تقريبًا، قبل أن يتراجع بنسبة 24% في 2022، بحسب بيانات“ريفينيتيف”.

وتزامن التحول الكبير في أداء الشركة مع تولي الرئيس التنفيذي“توفان إرجينبيلجيك” – المخضرم في صناعة النفط – قيادة“رولز رويس” في يناير 2023، مع تفويض بتحسين الأداء وخفض التكاليف.

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