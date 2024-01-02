سهم رولز رويس يقفز 220% في 2023 ويحقق أفضل أداء بين الشركات الأوروبية الكبرى

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سجل سهم شركة“رولز رويس” البريطانية أفضل أداء سنوي له منذ الثمانينيات، بعد مكاسب قوية للغاية في عام 2023، والتي منحت المستثمرين سببًا للابتهاج بعد سنوات الضعف.
وارتفع السهم بنسبة 224% خلال عام 2023 ليبلغ 299.7 بنس (3.78 دولار)، وهو أفضل أداء سنوي منذ خصخصة الشركة في عام 1987، وأيضًا أفضل أداء لأسهم الشركات الأكبر في أوروبا ضمن مؤشر“ستوكس يوروب 600” في العام المنصرم.
ومنذ خصخصة الشركة وحتى نهاية عام 2022، كان أفضل أداء سنوي مسجل في عام 2005، عندما ارتفع السهم بنسبة 78%، وكان الأسوأ في 2020 عندما انخفض بنسبة 52%.
وفي فترة الخمسة أعوام منذ 2018 وحتى 2022 لم يحقق السهم مكاسب سنوية إلا في عام 2021، عندما ارتفع بنسبة 10% تقريبًا، قبل أن يتراجع بنسبة 24% في 2022، بحسب بيانات“ريفينيتيف”.
وتزامن التحول الكبير في أداء الشركة مع تولي الرئيس التنفيذي“توفان إرجينبيلجيك” – المخضرم في صناعة النفط – قيادة“رولز رويس” في يناير 2023، مع تفويض بتحسين الأداء وخفض التكاليف.
المصدر:
MENAFN02012024000202011048ID1107677744
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