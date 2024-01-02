هل تنجح البورصة فى اختبار الوعاء الاستثماري الأكثر جذبًا خلال 2024

MENAFN - Al-Borsa News) أبت 2024 أن تترك شعار ((التحوط من التضخم)) المرفوع من قبل المستثمرين من المؤسسات والأفراد لينتقل إلى العام الجديد فى ظل استمرار السياسة التشددية من قبل البنك المركزى المصرى لرفع أسعار الفائدة المتوقع خلال العام، بالتزامن من تحرك سعر صرف الجنيه أمام الدولار، مع استمرار المضاربات فى سوق الذهب، إلى جانب العقار الذى يزداد قيمة يوميًا مع كل تلك المتغيرات، أم سوق الأسهم الذى يشهد ارتفاعات تاريخية.

كل تلك العوامل تدفع استمرار تساؤلات المستثمرين حول الوعاء الاستثمارى الأفضل فى عام 2024، مع استمرار المنافسة بين كل تلك الأوعية التى تعبر ملاذًا أمام وتيرة التضخم الأخذة فى الصعود بلا هوادة، ليسجل التضخم الأساسى فى البلاد مستوى 35.9% على أساس سنوى فى نوفمبر الماضى.

موضوعاتتوقعات بمواصلة قطاع البتروكيماويات نموه القوي في 2024 رئيس الجمعية لـ((البورصة)): ((مستثمرى أكتوبر)) ترفع استثمارات المدينة السكنية إلى 6 مليارات جنيه البورصة المصرية تخالف الأسواق العالمية وتقترب من قمتها التاريخية

وحقق مؤشر البورصة المصرية الرئيسي عائدا بواقع 66% خلال عام 2023 وحتى 28 ديسمبر الماضي، وسجل رأس المال السوقى ارتفاعًا كبيرًا خلال عام 2023 ليصل إلى مستوى 1.66 تريليون جنيه بنسبة زيادة 73.09% عن عام 2022، بينما ارتفعت نسبة رأس المال السوقى إلى الناتج المحلى الإجمالى لتصل إلى 16.4% وهى الأعلى منذ سنوات.

وأشار تقرير لشركة سى آى كابيتال لإدارة الأصول، أن العام الحالى سيشهد فرصا استثمارية واعدة بالأسهم المصرية، وذلك بناء على تحسن نظرة المستثمرين لاقتصاد مصر خلال الأشهر الأخيرة من العام الجارى، بالإضافة إلى انخفاض أسعار سندات مصر الدولارية، وتحقيقها عوائد ما بين 13% و14%، بعد أن كانت ما بين 17% و18%، مما سيؤدى لاستمرار التحسن إذا حدث تغيير فعلى فى السياسة النقدية الأمريكية.

وأوضح أن تقييمات الأسهم فى الأسواق الناشئة بشكل عام جاذبة للغاية، بجانب العائد الحقيقى الموجود حاليًا فى أدوات الدين، ستستمر فى التحسن تدريجيًا مع استقرار معدلات التضخم البنك الفيدرالى الأمريكى، قد نجح فى السيطرة بالفعل على معدلات التضخم، حيث انخفضت من مستوى 7% فى بداية عام 2023 إلى نحو 3% فى الأشهر الأخيرة، بالقرب من المستهدف، ورغم ذلك لم يبدأ بعد فى خفض أسعار الفائدة من معدل 5.5% وهو الأعلى منذ أكثر من عشرين عاماً حتى الآن.

وقال إنه ومع ذلك فقد بدأت أسواق المال، وخاصة سوق السندات وأدوات الدين الأمريكية، وأسواق الأسهم العالمية فى توقع اقتراب البدء فى انخفاض أسعار الفائدة استناداً على المعطيات الاقتصادية، حيث هبط العائد على السندات الأمريكية طويلة الأجل دون مستوى 4%، وارتفعت أسواق الأسهم الأمريكية والعالمية بشكل كبير خلال الربع الأخير، لتسجل صعوداً يقارب 25% بنهاية عام 2023.

وقال حسام عيد رئيس قطاع الاستثمار بشركة القاهرة الوطنية للأوراق المالية، إن المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية نجح فى استمراره بالقرب من القمم التاريخية التى حققها خلال تداولات العام بدفع من مشتريات المؤسسات العربية والأجنبية وزيادة مراكزها المالية بالقرب من مستوى 24800 بالأسهم القيادية.

وتوقع أن يقود أن يقود تخطى مستوى الدعم 24800 نقطة المؤشر الرئيسى لاستعادة مستوى 25000 نقطة بدعم من توجه المؤسسات العربية والأجنبية إلى الشراء وزيادة مراكزها بالأسهم القيادية.

وأضاف أن مؤشر EGX70 ارتفع اعلى مستوى 5460 نقطة منطقة الدعم الحالية، مدفوعاً بالمتاجرات السريعة والأداء الإيجابى للأسهم الصغيرة والمتوسطة مع استمرار الأداء الإيجابى للمؤشر مع اتجاه المستثمرين الأفراد للمتاجرة السريعة.

وارتفع إجمالى قيم التداول خلال العام إلى مستوى تاريخى هو 3.349 تريليون جنيه فى ضوء تضاعف قيم تداول الأسهم المقيدة خاصة بعد أن بدأ التداول الفعلى على أذون الخزانة فى السوق الثانوى يوم الأحد الموافق 24 سبتمبر 2023 ، وأوضح أن البورصة المصرية شهدت رقماً قياسياً فى أعداد المستثمرين الجدد خلال عام 2023 بواقع 364.4 ألف مستثمر، حيث شهد عدد المستثمرين الأفراد الجدد ارتفاعاً ليسجل 361 الفا مقارنة بـ 175.8 الف فى عام 2022، بينما سجل عدد المستثمرين الجدد من المؤسسات 3500 مقارنة بـ 1500 فى 2022.

ورجح عبدالله فراج محلل فنى أول بشركة تايكون للوساطة فى الأوراق المالية، أن يختبر EGX30 مستوى مقاومة 25445 نقطة مرة أخرى خلال الأيام القادمة، وباختراقها لأعلى سيكون بمثابة إعلان لإنتهاء الفترة التصحيحية والعودة للصعود وصولاً لقمته التاريخية عند 25945 نقطة.

وتوقع أن تستمر المؤشرات فى الصعود خلال 2024 حتى مع ظهور عمليات جنى أرباح تصحيحية، ناصحًا المستثمرين بالإحتفاظ بالمراكز الشرائية وفتح مراكز شرائية جديدة جديدة فى حال ظهور حركات تصحيحية.

وأضاف فراج، أن عام 2023 شهد صعودا قويا لجميع مؤشرات البورصة المصرية، وارتفع المؤشر الرئيسى EGX30 بنسبة 70.53% ومؤشر EGX70 EWI بنسبة 95.34% ومؤشر EGX100 بنسبة 90.09%، مما ساهم فى تحقيق أرباح.

وأوضح أن سبب القفزة فى البورصة المصرية اتجاه المستثمرين للتحوط من إنخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار، والربحية العالية التى شهدتها القطاعات، مشيراً إلى أن أكثر القطاعات ارتفاعاً قطاعى الموارد الأساسية والبناء، والأسمدة والبتروكيماويات، بالإضافة إلى قطاع الأغذية.