توقعات بمواصلة قطاع البتروكيماويات نموه القوي في 2024

توقعت المراكز البحثية طفرة نمو فى قطاع البتروكيماويات الذى يشهد رواجًا على مدار الفترة المقبلة، نتيجة ارتفاع أسعار المنتجات التى تصدر أغلبها بالدولار، خاصة فى ظل تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار على المستوى المحلى، وتعافى الطلب على المنتجات البتروكيماوية على المستوى الدولى بعد عام لم يكن الأسهل.

وتشير التوقعات أيضًا إلى أن الطاقة الإنتاجية للبتروكيماويات عالميًّا سجلت نحو 2.3 مليار طن مترى فى عام 2021 ومن المتوقع أن تنمو بشكل أكبر بحلول عام 2030 نتيجة الطلب المتزايد على المنتجات البتروكيماوية إلى جانب انخفاض استهلاك الوقود السائل المشتق من الوقود الأحفورى فى قطاع النقل.

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وتوقعت وكالة الطاقة الدولية، أن تكون صناعة البتروكيماويات محركًا رئيسيًا للطلب على النفط فى المستقبل، لتسهم بأكثر من ثلث النمو فى الطلب على النفط بحلول عام 2030، وتقريبًا نصف النمو بحلول عام 2050.

قطاع البتروكيماويات

ويرى المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية فى تقرير له، أن صناعة البتروكيماويات فى مصر تمتلك القدرة على أن تصبح محركًا رئيسيًا للطلب على النفط فى المستقبل القريب، مرجعًا هذا إلى الزيادة المتوقعة فى الاستهلاك العالمى للمنتجات البتروكيماوية.

ويُعد قطاع البتروكيماويات فى مصر من القطاعات الاقتصادية المهمة، حيث يمثل القطاع نحو 3% من الناتج المحلى الإجمالى و12% من القطاع الصناعى، وفقًا للتقرير.

وفى سياق متصل، توقعت وكالة ((فيتش)) أن تقود مصر النمو فى قطاع البتروكيماويات فى إفريقيا على المدى المتوسط مع تطوير مجمعات جديدة تستخدم موارد الغاز الطبيعى الكبيرة فى البلاد، مشيرة إلى أن القطاع سيكون حاسمًا فى معالجة سلاسل التوريد الضعيفة فى قطاع التصنيع، والذى شهد ارتفاعًا سريعًا فى واردات السلع الوسيطة.

ورفعت مراكز البحوث القيمة العادلة لسهم ((سيدى كرير للبتروكيماويات)) على رأس أولويات المستفيدين من نموالقطاع على وجه الخصوص، نظرًا لتشكيل الصادرات حصة كبيرة من إجمالى الإنتاج بالتوزاى مع خفض سعر الجنيه أمام الدولار فى ظل ربط أسعار منتجاتها بالدولار بشكل وثيق.

قطاع البتروكيماويات فى البورصة المصرية

وعلى مدار العام الماضى، وعلى الرغم من التحديات التى واجهت قطاع البتروكيماويات من ظروف عالمية، قاد القطاع طفرة الصعود القوية للقمم التاريخية فى البورصة المصرية، خاصة سهم مصر لإنتاج الأسمدة-((موبكو)) الذى تسبب فى تجاوز المؤشر وتسجيله قمة تاريخية غير مسبوقة عند 26 ألف نقطة.

سهم سيدى كرير للبتروكيماويات

وحددت بحوث ((نعيم لتداول الأوراق المالية))، القيمة العادلة لسهم ((سيدى كرير)) عند 29.8 جنيه، مع توصية بالشراء فى ظل توصيات النمو المتوقع للقطاع.

وترى أن الشركة من المستفيدين من انخفاض قيمة الجنيه، إذ يرتبط سعر الناتج المحلى للشركة بقيمة الدولار، ويشكل هذا الناتج نحو 75% من أرباحها، كما توقعت أن يصل حجم إنتاج الشركات إلى قمم جديدة خلال عام 2024، بسبب تصديرها كمية كبيرة، كما ترفع صفقة الاندماج مع“إيثيدكو” قيمة للشركة على المدى الطويل.

وقالت، إن هناك مجموعة من العوامل قد تؤثر سلبًا على سهم الشركة، منها خفض إمدادات الغاز، إذا استمرت مصر فى خفض إنتاجها للغاز، وأن يتم تخفيض قيمة الأسهم لحامليها، وفى حال المبالغة فى تقييم أسهم“إيثيدكو” فى عملية تبادل الأسهم المتوقع حدوثها.

وأعلنت“سيدى كرير” عن نتائج أعمالها خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2023، حيث ارتفع صافى الربح بنسبة 143.7% على أساس سنوى ليسجل 1.8 مليار جنيه فى التسعة أشهر الأولى من 2023، ويعكس نمو هامش صافى ربح قدره 18.6% فى الفترة المذكورة مقابل 12.8% فى التسعة أشهر الأولى من العام الماضى.

فيما أوصت بحوث العربى الأفريقى لتداول الأوراق المالية بشراء سهم سيدى كرير، متوقعة أن تخلق صفقة استحواذها الوشيكة على“إيثيدكو”، حالة من التناغم فى إدارة الشركة، مؤدية إلى رفع ربحيتها خلال الخمسة الأعوام القادمة.

وقدرت“العربى الأفريقى” القيمة العادلة للسهم عند 31.3 جنيه، بناء على نموذج خصم التدفقات النقدية، والذى يحسب قيمة الشركة بعد استبعاد القيمة الحالية للتدفقات النقدية الحرة حتى 2027 والتى قدرتها البحوث بنحو 7.583 مليار جنيه.

وقدرت الإيرادات المتزايدة بشكل دائم عند 9.4 مليار جنيه، والاستثمارات الأخرى عند 6.83 مليار جنيه بما يجعل القيمة العادلة للشركة عند 23.69 مليار جنيه، وعند خصمها على 756 مليون سهم.

وتوقعت أن ينمو مجمل ربح الشركة بنسبة 83.4%، ليصل إلى 4 مليارات جنيه تقريبا، نتيجة تسجيل إيرادات بقيمة 13 مليار جنيه وبلوغ تكلفة المبيعات 9 مليارات جنيه، على أن يرتفع صافى الربح إلى 2.3 مليار جنيه مقابل 1.2 مليار جنيه العام الماضى.

ورجحت ارتفاع العائد على متوسط حقوق المساهمين إلى 45.4% مقابل 29.5% على أن تسجل44.7% خلال 2024 ونحو 40% فى 2025، وأن تصل إجمالى أصول الشركة إلى 12.5 مليار جنيه بنهاية 2024، مقابل 10.7 مليار جنيه بنهاية 2023، كما قدرت حجم مخزون الشركة بنحو 1.3 مليار جنيه بنهاية 2023، على أن ترتفع إلى 1.5 مليار جنيه بنهاية 2024.

وجاءت الزيادة فى صافى ربح“سيدى كرير”، على الرغم من ارتفاع مصروفات الفوائد بنسبة 143% على أساس سنوى لتصل إلى 97.3 مليون جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجارى، على خلفية ارتفاع أسعار الفائدة، نتيجة سياسة التشديد النقدي.

وأوضحت بحوث“مباشر لتداول الأوراق المالية”، أن أرباح الشركة ارتفعت على أساس سنوى خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالى الحالى، بسبب زيادة الإيرادات ومجمل الربح، إلى جانب تحسن هامش مجمل الربح، وجاء الارتفاع فى هامش مجمل الربح مدفوعاً بشكل أساسى بارتفاع متوسط سعر البيع بالجنيه نتيجة لانخفاض قيمة الجنيه.

وأضافت أن إيرادات الفوائد نمت بنحو 5 أضعاف على أساس سنوى، لتصل إلى 233 مليون جنيه، مدفوعة بارتفاع أسعار الفائدة على الودائع وأذون الخزانة، حيث بلغ رصيد النقدية وما يعادلها 2.4 مليار جنيه فى التسعة أشهر الأولى من العام الجارى، مقارنة بمبلغ 1.8 مليار جنيه بنهاية العام المالى 2022.

وأشارت“مباشر” إلى أن سهم“سيدى كرير”، يتم تداوله حالياً على مضاعف ربحية، ومضاعف قيمة المنشأة لآخر 12 شهر يبلغ 10.7 مرة و7.1 مرة، مقابل وسيط خمس سنوات يبلغ 9.2 مرة و 6.7 مرة، على التوالى.

وارتفعت تكلفة إيرادات“سيدى كرير”، خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2023 بنسبة 51% على أساس سنوى لتسجل 6.9 مليار جنيه، مرجعة الارتفاع إلى ارتفاع تكلفة المواد الخام بنسبة 18% على أساس سنوى لتسجل 3.9 مليار جنيه فى التسعة أشهر الأولى من العام الجاري.

واعتمدت الشركة الموازنة الاستثمارية للعام المالى 2024 بقيمة 2.79 مليار جنيه، وقسمت طبقاً لطبيعتها إلى موازنة استثمارية للمشروعات بقيمة 59.2 مليون جنيه ومساهمة فى شركات أخرى بقيمة 2.1 مليار جنيه بالإضافة إلى الموازنة الاستثمارية للإحلال والتجديد بقيمة 625.5 مليون جنيه.

سهم مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو

واصلت شركة مصر لإنتاج الأسمدة- موبكو، توسعاتها بعد أن وافقت البورصة على إضافة نشاط جديد لها يتمثل فى إنتاج وتوزيع وبيع محلول اليوريا بتركيزات مختلفة، بالإضافة إلى تأسيس شركة جديدة لإنتاج الهيدروجين الأخضر واستخدامه فى إنتاج الأمونيا الخضراء بالتعاون مع شركة ((سكاتك)) النرويجية والشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات.

كما استفادت ((موبكو))، من انخفاض سعر الجنيه، أمام العملات الأجنبية حيث انعكس ذلك على زيادة أرباحها النصفية، بسبب امتلاكها لصافى أصول مالية بالعملة الأجنبية.

وأشارت بحوث ((مباشر لتداول الأوراق المالية)) إلى أن السبب فى زيادة صافى أرباح الشركة بمعدل 6.3%، جاء بسبب 3 عوامل رئيسية هى ارتفاع أرباح فروق العملة بأكثر من 20 مرة لتصل إلى 1.17 مليار جنيه فى النصف الأول من 2023.

كان السبب الثانى ارتفاع إيراد الفائدة بمعدل 5 أمثال لتسجل 517 مليون جنيه، نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة على أذون الخزانة والودائع، أما السبب الثالث فيعود إلى انخفاض مصروفات الفوائد التمويلية بنسبة 79%، ويرجع ذلك إلى قدرة الشركة على سداد القروض المستحقة عليها خلال العام المالى 2022.

ويتم تداول السهم عند مضاعف ربحية بقيمة 7 مرات، ومضاعف قيمة دفترية قدره 1.3، لآخر 12 شهرا، مقارنة بمتوسط مضاعف ربحية 6 مرات، خلال آخر 5 سنوات.

وحققت الشركة صافى ربح بلغ 3.97 مليار جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية يونيو 2023، مقارنة بنحو 3.73 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة من العام السابق.