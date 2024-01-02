سهم موديرنا يرتفع بأكبر وتيرة منذ ديسمبر 2022 بعد توصية إيجابية

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتسهم رولز رويس يقفز 220% في 2023 ويحقق أفضل أداء بين الشركات الأوروبية الكبرى الأسهم الأوروبية تمحو مكاسب الجلسة عند الإغلاق مع انكماش النشاط الصناعي “الخارجية” الصينية: ملتزمون بعلاقة مستقرة ومستدامة مع الولايات المتحدة

ارتفع سهم شركة“موديرنا” خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء، مسجلًا أكبر وتيرة زيادة منذ 13 ديسمبر 2022 (+20%)، بدعم توقعات إيجابية من المحللين، رغم كونه واحدًا من أسوأ الأسهم أداء على مؤشر“S&P 500” في عام 2023، إثر تراجع مبيعات لقاح“كوفيد-19”.

وزادت قيمة سهم صانعة اللقاحات الأمريكية بنسبة 16.3% إلى 115.68 دولار، وهو أعلى مستوى منذ نهاية شهر أغسطس الماضي، قبل أن يُقلص السهم (ناسداك: MRNA) مكاسبه عند 114.65 دولار.

يأتي ذلك بعد أن رفع محللو“أوبنهايمر” بقيادة“هارتاج سينج” في مذكرة، توصيتهم لسهم“موديرنا” عند” أداء متفوق”، مع سعر مستهدف قدره 142 دولارًا للسهم الواحد، بحسب“ماركت ووتش”.

ويعتقد محللو“أوبنهايمر” أن المبيعات قد تصل إلى مستوى منخفض في عام 2024، بسبب تعقيدات السوق التجارية الأمريكية، لكنهم يتوقعون زيادة طفيفة في المبيعات في عام 2025 وما بعده، مع زيادة الوعي حول“كوفيد-19′′، وتطوير“موديرنا” لقاحات لأمراض أخرى.