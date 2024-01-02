سهم موديرنا يرتفع بأكبر وتيرة منذ ديسمبر 2022 بعد توصية إيجابية

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ارتفع سهم شركة“موديرنا” خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء، مسجلًا أكبر وتيرة زيادة منذ 13 ديسمبر 2022 (+20%)، بدعم توقعات إيجابية من المحللين، رغم كونه واحدًا من أسوأ الأسهم أداء على مؤشر“S&P 500” في عام 2023، إثر تراجع مبيعات لقاح“كوفيد-19”.
وزادت قيمة سهم صانعة اللقاحات الأمريكية بنسبة 16.3% إلى 115.68 دولار، وهو أعلى مستوى منذ نهاية شهر أغسطس الماضي، قبل أن يُقلص السهم (ناسداك: MRNA) مكاسبه عند 114.65 دولار.
يأتي ذلك بعد أن رفع محللو“أوبنهايمر” بقيادة“هارتاج سينج” في مذكرة، توصيتهم لسهم“موديرنا” عند” أداء متفوق”، مع سعر مستهدف قدره 142 دولارًا للسهم الواحد، بحسب“ماركت ووتش”.
ويعتقد محللو“أوبنهايمر” أن المبيعات قد تصل إلى مستوى منخفض في عام 2024، بسبب تعقيدات السوق التجارية الأمريكية، لكنهم يتوقعون زيادة طفيفة في المبيعات في عام 2025 وما بعده، مع زيادة الوعي حول“كوفيد-19′′، وتطوير“موديرنا” لقاحات لأمراض أخرى.
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