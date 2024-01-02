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الاحتلال يعتقل مواطنا من عرابة جنوب جنين

1/2/2024 2:19:47 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) جنين/PNN/اعتقلت
قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مواطنا من بلدة عرابة جنوب جنين.

وقالت عائلة المعتقل عبد المنعم ناجي لحلوح لـ"وفا" إن
قوات الاحتلال اعتقلته على حاجز عسكري قرب مدخل عرابة.

ويعمل لحلوح رئيسا لقسم الإرشاد التربوي في مديرية تربية طوباس.


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