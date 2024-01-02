الاحتلال يعتقل مواطنا من عرابة جنوب جنين

(MENAFN
- Palestine News Network )
جنين/PNN/اعتقلت
قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مواطنا من بلدة عرابة جنوب جنين.
وقالت عائلة المعتقل عبد المنعم ناجي لحلوح لـ"وفا" إن
قوات الاحتلال اعتقلته على حاجز عسكري قرب مدخل عرابة.
ويعمل لحلوح رئيسا لقسم الإرشاد التربوي في مديرية تربية طوباس.
MENAFN02012024000205011050ID1107677736
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.