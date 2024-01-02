قرار بفتح تحقيق بظروف استشهاد المعتقل عبد الرحمن البحش

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN/قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، إن محكمة الاحتلال في الخضيرة، قررت فتح تحقيق في ظروف استشهاد المعتقل عبد الرحمن البحش (23 عاما) من نابلس في سجن "مجدو"، والذي ارتقى الليلة الماضية.

وقالت هيئة الأسرى ونادي الأسير، إنّ قرار القاضية جاء بعد طلب تقدم به محامي هيئة الأسرى لفتح تحقيق فوري في ظروف استشهاد المعتقل البحش، كما وافقت المحكمة على طلب المحامي بالسماح لطبيب من طرف العائلة المشاركة في تشريح جثمانه.

وفي إطار المداولات الأولية التي تمت فإنه تم تعيين جلسة أخرى يوم 16/1/2024، لاستكمال المداولات في القضية.

وأوضحت الهيئة والنادي، أنّ تقديم طلب للتحقيق، جاء في إطار جهود قانونية لفتح تحقيق فوري بظروف استشهاد معتقلين في سجون الاحتلال بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، وكان آخرهم الشهيد عبد الرحمن البحش، وهو سابع معتقل يرتقي في سجون الاحتلال بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، وثالث معتقل يرتقي في سجن "مجدو".

وفي هذا السياق، أكدت الهيئة والنادي، أن السعي لفتح تحقيق في ظروف استشهادهم لا يعني أننا ننتظر أي عدل من محاكم الاحتلال، إنما يأتي في إطار إيجاد أي مدخل لوضع حد لعمليات التّعذيب والتّنكيل التي تصاعدت بشكل غير مسبوق بحقّ المعتقلين.

وقالت الهيئة والنادي إن "روايتنا كمؤسسات متابعة لشؤون المعتقلين، وفي ضوء الشهادات التي تتزايد يوما بعد يوم حول ظروف استشهادهم، هي أن الاحتلال اغتالهم بشكل ممنهج عبر عمليات التعذيب والتنكيل والإجراءات الانتقامية المتواصلة حتى اليوم، ومنها الجرائم الطبية التي تتمثل بحرمانهم من العلاج، وعدم متابعتهم صحيا".

وأشارت الهيئة والنادي إلى أن إعلام الاحتلال كان قد كشف عن معطيات تشير إلى استشهاد معتقلين آخرين من غزة في معسكر "سديه تيمان" في بئر السبع، والاحتلال يرفض حتى اليوم الكشف عن أي معطى عنهم، كما أنه وإلى جانب هذا الإعلان قد اعترف الاحتلال يوم أمس بإعدام أحد معتقلي غزة دون الكشف عن هويته، كما مصير كافة معتقلي غزة الذين يواجهون جريمة "الإخفاء القسري".



