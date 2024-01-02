الاحتلال يعتدي على مواطن من ذوي الإعاقة في الخليل

الاحتلال يعتدي على مواطن من ذوي الإعاقة في الخليل
التاريخ
1/2/2024 2:19:46 PM
(MENAFN
- Palestine News Network )
الخليل/PNN/اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، على مواطن من ذوي الإعاقة في مدينة الخليل.
وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال التي اقتحمت المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل، اعتدت بالضرب على المواطن ضياء الرجبي، وهو من ذوي الإعاقة، أثناء تواجده أمام أحد المحال التجارية على مفرق طارق بن زياد، وتسببت له برضوضوض وكدمات في جسده.
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