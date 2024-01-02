الاحتلال يعتدي على مواطن من ذوي الإعاقة في الخليل

MENAFN - Palestine News Network ) الخليل/PNN/اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، على مواطن من ذوي الإعاقة في مدينة الخليل.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال التي اقتحمت المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل، اعتدت بالضرب على المواطن ضياء الرجبي، وهو من ذوي الإعاقة، أثناء تواجده أمام أحد المحال التجارية على مفرق طارق بن زياد، وتسببت له برضوضوض وكدمات في جسده.



