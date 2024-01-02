محدث:الاحتلال يغتال العاروري بالضاحية الجنوبية وسط بيروت

MENAFN - Palestine News Network ) بيروت /PNN /استُشهد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، صالح العاروري، اليوم الثلاثاء، من جرّاء انفجار وقع في الضاحية الجنوبية لبيروت.

من جانبها أعلنت حركة حماس استشهاد صالح العاوروي جراء قصف طائرة مسيّرة لمكتب الحركة في الضاحية الجنوبية.

وكانت قد أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأنّ "مسيّرة إسرائيلية معادية استهدفت مكتباً لحركة حماس في المشرفية قرب "حلويات الشرق"، فيما وصلت سيارات الإسعاف إلى المنطقة لنقل المصابين.

وكانت

وسائل اعلام

أفادت بوقوع انفجار في منطقة المشرفية في ضاحية بيروت الجنوبية.

ويدور الحديث عن عدد من الشهداء والمصابين جراء الانفجار.

من جانبها قوى الأمن اللبنانية فرضت طوقاً أمنياً على المنطقة.

