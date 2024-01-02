محدث:الاحتلال يغتال العاروري بالضاحية الجنوبية وسط بيروت

(MENAFN
- Palestine News Network )
بيروت /PNN /استُشهد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، صالح العاروري، اليوم الثلاثاء، من جرّاء انفجار وقع في الضاحية الجنوبية لبيروت.
من جانبها أعلنت حركة حماس استشهاد صالح العاوروي جراء قصف طائرة مسيّرة لمكتب الحركة في الضاحية الجنوبية.
وكانت قد أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأنّ "مسيّرة إسرائيلية معادية استهدفت مكتباً لحركة حماس في المشرفية قرب "حلويات الشرق"، فيما وصلت سيارات الإسعاف إلى المنطقة لنقل المصابين.
وكانت
وسائل اعلام
أفادت بوقوع انفجار في منطقة المشرفية في ضاحية بيروت الجنوبية.
ويدور الحديث عن عدد من الشهداء والمصابين جراء الانفجار.
من جانبها قوى الأمن اللبنانية فرضت طوقاً أمنياً على المنطقة.
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