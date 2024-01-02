شركة برازيلية ترمي إلى توفير منصّة للعرب

(MENAFN
- Brazil-Arab News Agency (ANBA)) Rebecca Vettore
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ساو باولو – تأسَّست شركة ديب سيد سولوشنز (Deep Seed Solutions ) في عام 2016، وهي شركة برازيلية قامت بإنشاء منصة يمكن عبرها أن تستقرئ ما إذا كان حقل النفط مجدٍ اقتصادياً ليتم استكشافه واستغلاله. و تقوم الشركة حاليًا بإجراء محادثات مع عملاء محتملين في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة. علمًا بأنّه كان قد تم التواصل الأول مع العرب خلال معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول والطاقة (ADIPEC) لعام 2023 المُقام من 2 إلى 5 أكتوبر.
في هذا الخصوص، تقول ماريا لويزا ب. دي أبريو، مديرة المبيعات العالمية في الشركة:“لقد تواصلنا مع أولى الشركات العربية، مثل شركة النفط السعودية أرامكو، في بداية أكتوبر 2023”. (في الصورة أعلاه: ماريا مع الرئيس التنفيذي لياندرو باسيليو والمستشار الاستراتيجي للبيئة والصحة والسلامة، أشرف زيد، في ADIPEC).
ماريا لويزا تدير المبيعات العالمية لشركة“ديب سيد سولوشنز”
وفقًا للمديرة التنفيذية، فقد تم إجراء العديد من الاتصالات في المعرض، وأفادت:“نحن الآن في مرحلة تطوير الأعمال، حيث نقدم مشاريعنا” وأضافت:” نظرًا لأن خدمتنا معقَّدة، فإنّه ليس لدينا توقعات بشأن متى قد تتقدم الأعمال وتتجه نحو الاستكمال. وهذا يعتمد إلى حد كبير على موافقة هؤلاء العملاء”.
في هذا السياق أيضًا، شرحت ماريا أن حوارات الشركة، التي تمتلك حاليًا مقرًّا في ريو دي جانيرو، كانت ممكنةً فقط بسبب وجود ممثّل للشركة في دبي، وقالت موضّحة:“إنه عضو في الشركة يعمل كمستشار استراتيجي منذ أغسطس 2023. ونظرًا لأنه عربي ولديه شبكة علاقات مع الشركات المحلية، فإنّ ذلك أتاح لـ Deep تسهيل تطوير الأعمال في الشرق الأوسط”.
تعتزم الشركة البرازيلية المشاركة في النسخة 2024 من معرض أبوظبي الدولي للبترول والطاقة (ADIPEC)؛ لتحسين علاقتها مع الشركات العربية. كما ترمي إلى القيام بمشاريع مع عملاء من القارة الأفريقية، ومنطقة الخليج، والشرق الأوسط، ودول أخرى مثل المكسيك، وذلك بعد خدمة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.
ومن الجدير بالذكر أنّ الشركة كانت قد بدأت بتصدير خدمتها إلى الولايات المتحدة في العام الماضي. إذ وبعد المشاركة في معرض هام في القطّاع يُعرف باسم (Offshore Technology Conference)، أعلنت الشركة البرازيلية عن شراكتها مع شركة أمريكية. ولتلبية احتياجات العملاء في البلاد بشكل أفضل، قامت بفتح مكتب في مدينة هيوستن.
منصة ديب سيد سولوشنز
بهدف تقديم حلول لمشكلات الهندسة المعقدة، نشأت الشركة البرازيلية مع تقنية تُعرف باسم“فلوكو” (FLOCO)، وهي اختصار لـ (Field Layout Concept Optimizer) أي:“محسِّن مفهوم تخطيط الحقل”.
بدورها أوضحت مديرة المبيعات العالمية في الشركة هذه النقطة، قائلةً:” تم إنشاء هذه المنصة لتوليد بدائل مفاهيمية بشكل أوتوماتيكي وذلك من خلال استخدام تقنية“فلوكو” والذكاء الاصطناعي، وهي قادرة على تحليل حقول النفط في المياه الضحلة والعميقة والفائقة العمق”.
علاوةً على استقراء ما إذا كان حقل النفط مُجدٍ اقتصادياً للاستكشاف، تُظهر المنصة التي طورتها“Deep Seed Solutions” كمية النفط التي يمكن أن يُنتجها الموقع وتقدِّم آلاف البدائل لتحقيق هذا الاستكشاف.
من هذه النّاحية، تستطرد ماريا في الشرح، قائلةً:“في السوق التقليدية، تُجرى هذه المرحلة الأولى، التي نقوم بها نحن باستخدام المنصة، بشكل يدوي للغاية وقد تستغرق حوالي تسعة أشهر للانتهاء، وفي النهاية، ستقدم فقط من خمس إلى ست بدائل. أمّا منصتنا فتقوم بتحليل المواقع في غضون ثلاثة أيام وتقدم حتى خمسة آلاف بدائل قابلة للتنفيذ. وتقوم أيضًا بتصنيفها حسب المؤشرات الاقتصادية، موضحةً أي الحلول ستكون الأرخص للتطوير، وأيها سيحقق أعلى عائد، وأيها سيُطلق أقل كمية من انبعاثات الكربون، وما إلى ذلك”.
من خلال شراكات مع شركات كبيرة مثل“شِل” و“بتروبراس”، تخدم الشركة عملاء في ريو دي جانيرو وحوض سانتوس، الواقع في ولاية ساو باولو. وبالإضافة إلى الاستشارات، تقدم“Deep Seed Solutions” خدمتين أخريين وهما البحث والتطوير، وترخيص البرمجيات.
تقرير ريبيكا فيتوري، خاص بوكالة الأنباء العربية البرازيلية.
ترجمته عن البرتغالية: يارا عثمان.
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