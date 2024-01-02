شركة برازيلية ترمي إلى توفير منصّة للعرب

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA))...

ساو باولو – تأسَّست شركة ديب سيد سولوشنز (Deep Seed Solutions ) في عام 2016، وهي شركة برازيلية قامت بإنشاء منصة يمكن عبرها أن تستقرئ ما إذا كان حقل النفط مجدٍ اقتصادياً ليتم استكشافه واستغلاله. و تقوم الشركة حاليًا بإجراء محادثات مع عملاء محتملين في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة. علمًا بأنّه كان قد تم التواصل الأول مع العرب خلال معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول والطاقة (ADIPEC) لعام 2023 المُقام من 2 إلى 5 أكتوبر.

في هذا الخصوص، تقول ماريا لويزا ب. دي أبريو، مديرة المبيعات العالمية في الشركة:“لقد تواصلنا مع أولى الشركات العربية، مثل شركة النفط السعودية أرامكو، في بداية أكتوبر 2023”. (في الصورة أعلاه: ماريا مع الرئيس التنفيذي لياندرو باسيليو والمستشار الاستراتيجي للبيئة والصحة والسلامة، أشرف زيد، في ADIPEC).

ماريا لويزا تدير المبيعات العالمية لشركة“ديب سيد سولوشنز”

وفقًا للمديرة التنفيذية، فقد تم إجراء العديد من الاتصالات في المعرض، وأفادت:“نحن الآن في مرحلة تطوير الأعمال، حيث نقدم مشاريعنا” وأضافت:” نظرًا لأن خدمتنا معقَّدة، فإنّه ليس لدينا توقعات بشأن متى قد تتقدم الأعمال وتتجه نحو الاستكمال. وهذا يعتمد إلى حد كبير على موافقة هؤلاء العملاء”.

في هذا السياق أيضًا، شرحت ماريا أن حوارات الشركة، التي تمتلك حاليًا مقرًّا في ريو دي جانيرو، كانت ممكنةً فقط بسبب وجود ممثّل للشركة في دبي، وقالت موضّحة:“إنه عضو في الشركة يعمل كمستشار استراتيجي منذ أغسطس 2023. ونظرًا لأنه عربي ولديه شبكة علاقات مع الشركات المحلية، فإنّ ذلك أتاح لـ Deep تسهيل تطوير الأعمال في الشرق الأوسط”.

تعتزم الشركة البرازيلية المشاركة في النسخة 2024 من معرض أبوظبي الدولي للبترول والطاقة (ADIPEC)؛ لتحسين علاقتها مع الشركات العربية. كما ترمي إلى القيام بمشاريع مع عملاء من القارة الأفريقية، ومنطقة الخليج، والشرق الأوسط، ودول أخرى مثل المكسيك، وذلك بعد خدمة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

ومن الجدير بالذكر أنّ الشركة كانت قد بدأت بتصدير خدمتها إلى الولايات المتحدة في العام الماضي. إذ وبعد المشاركة في معرض هام في القطّاع يُعرف باسم (Offshore Technology Conference)، أعلنت الشركة البرازيلية عن شراكتها مع شركة أمريكية. ولتلبية احتياجات العملاء في البلاد بشكل أفضل، قامت بفتح مكتب في مدينة هيوستن.

منصة ديب سيد سولوشنز

بهدف تقديم حلول لمشكلات الهندسة المعقدة، نشأت الشركة البرازيلية مع تقنية تُعرف باسم“فلوكو” (FLOCO)، وهي اختصار لـ (Field Layout Concept Optimizer) أي:“محسِّن مفهوم تخطيط الحقل”.

بدورها أوضحت مديرة المبيعات العالمية في الشركة هذه النقطة، قائلةً:” تم إنشاء هذه المنصة لتوليد بدائل مفاهيمية بشكل أوتوماتيكي وذلك من خلال استخدام تقنية“فلوكو” والذكاء الاصطناعي، وهي قادرة على تحليل حقول النفط في المياه الضحلة والعميقة والفائقة العمق”.

علاوةً على استقراء ما إذا كان حقل النفط مُجدٍ اقتصادياً للاستكشاف، تُظهر المنصة التي طورتها“Deep Seed Solutions” كمية النفط التي يمكن أن يُنتجها الموقع وتقدِّم آلاف البدائل لتحقيق هذا الاستكشاف.

من هذه النّاحية، تستطرد ماريا في الشرح، قائلةً:“في السوق التقليدية، تُجرى هذه المرحلة الأولى، التي نقوم بها نحن باستخدام المنصة، بشكل يدوي للغاية وقد تستغرق حوالي تسعة أشهر للانتهاء، وفي النهاية، ستقدم فقط من خمس إلى ست بدائل. أمّا منصتنا فتقوم بتحليل المواقع في غضون ثلاثة أيام وتقدم حتى خمسة آلاف بدائل قابلة للتنفيذ. وتقوم أيضًا بتصنيفها حسب المؤشرات الاقتصادية، موضحةً أي الحلول ستكون الأرخص للتطوير، وأيها سيحقق أعلى عائد، وأيها سيُطلق أقل كمية من انبعاثات الكربون، وما إلى ذلك”.

من خلال شراكات مع شركات كبيرة مثل“شِل” و“بتروبراس”، تخدم الشركة عملاء في ريو دي جانيرو وحوض سانتوس، الواقع في ولاية ساو باولو. وبالإضافة إلى الاستشارات، تقدم“Deep Seed Solutions” خدمتين أخريين وهما البحث والتطوير، وترخيص البرمجيات.

تقرير ريبيكا فيتوري، خاص بوكالة الأنباء العربية البرازيلية.

ترجمته عن البرتغالية: يارا عثمان.





للنّشر للنّشر