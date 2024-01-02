“شتاء جازان” ينطلق بأكثر من 60 فعالية متنوعة وشاملة

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- Asdaf News)
الرياض – أصداف نيوز:
يرعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة الخميس القادم، انطلاق شتاء جازان 2024، وذلك بمركز الأمير سلطان الحضاري في مدينة جيزان.
وأوضح أمين منطقة جازان المشرف العام على المهرجان المهندس يحيى الغزواني، أن المنطقة ستشهد أكثر من 60 فعالية خلال الشتاء، وستكون متنوعة وشاملة وتراعي مختلف فئات وأفراد المجتمع، لافتاً إلى أن هناك فعاليات للشباب وفعاليات مخصصة للأسرة والطفل، وفعاليات ستقام في العديد من المحافظات، التي ستلبي احتياجات سكان تلك المحافظات، وزوار المنطقة ومنها مهرجان البن الدولي، والملتقى الشعري بجزر فرسان، وفعالية شاطئ الشقيق، وشاطئ السهي، وشاطئ القوز، وكورنيش بيش، وتخييم حنباص، مؤكداً جاهزية الجهات المعنية التي أكملت جميع الاستعدادات لاستقبال زوار المنطقة ووضعت كل الترتيبات لانطلاق شتاء جازان تحت شعار“أجمل وأدفا” لهذا العام.
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