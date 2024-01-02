“شتاء جازان” ينطلق بأكثر من 60 فعالية متنوعة وشاملة

الرياض – أصداف نيوز:

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة الخميس القادم، انطلاق شتاء جازان 2024، وذلك بمركز الأمير سلطان الحضاري في مدينة جيزان.

وأوضح أمين منطقة جازان المشرف العام على المهرجان المهندس يحيى الغزواني، أن المنطقة ستشهد أكثر من 60 فعالية خلال الشتاء، وستكون متنوعة وشاملة وتراعي مختلف فئات وأفراد المجتمع، لافتاً إلى أن هناك فعاليات للشباب وفعاليات مخصصة للأسرة والطفل، وفعاليات ستقام في العديد من المحافظات، التي ستلبي احتياجات سكان تلك المحافظات، وزوار المنطقة ومنها مهرجان البن الدولي، والملتقى الشعري بجزر فرسان، وفعالية شاطئ الشقيق، وشاطئ السهي، وشاطئ القوز، وكورنيش بيش، وتخييم حنباص، مؤكداً جاهزية الجهات المعنية التي أكملت جميع الاستعدادات لاستقبال زوار المنطقة ووضعت كل الترتيبات لانطلاق شتاء جازان تحت شعار“أجمل وأدفا” لهذا العام.