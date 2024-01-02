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هيئة الأفلام تطلق برنامج“صُناع الأفلام” بنسخته الرابعة وبرنامجها الجديد“كادر”

1/2/2024 10:29:38 AM
(MENAFN- Asdaf News)

الرياض – أصداف نيوز:

تستعد هيئة الأفلام لإطلاق النسخة الرابعة من برامج“صُناع الأفلام”، مطلع شهر يناير الحالي للعام 2024، وذلك في ظل مواصلتها لتعزيز المواهب السعودية في صناعة الأفلام، حيث أقامت النسخ السابقة من البرنامج أكثر من 62 دورة تدريبية، ودربت أكثر من 2430 متدربًا.

وتستهدف الهيئة في هذه النسخة من البرنامج تدريب 4000 شخص من المهتمين بصناعة الأفلام من المبتدئين والمحترفين، وتنفيذ 150 ورشة عمل تدريبية، وذلك في 13 منطقة من مناطق المملكة.

ويندرج كلا البرنامجين تحت ركيزة“تطوير المواهب”، وذلك للسعي في اكتشاف ودعم وتطوير المواهب المحلية في قطاع الأفلام والارتقاء بها إلى مستويات عالمية من خلال تدريبها على يد نخبة من صُناع الأفلام وبالتعاون مع عدد من المعاهد والجامعات العالمية والمحلية وبيوت الإنتاج السينمائي.

وتعتزم الهيئة إطلاق النسخة الأولى من“برنامج كادر”، الذي يُعنى بتوفير فرص تدريبية مهنية ميدانية لما يصل إلى 50 صانعًا وصانعة أفلام من محترفين وممارسين في السينما، مستهدفة بذلك تمكين المتدربين من أدوات السينما وتطويرهم في تخصصات متعددة ضمن صناعة الأفلام على مدى 21 يومًا، وذلك بالتعاون مع بيوت إنتاج عالمية ومن خلال تضمينهم في مشاريع سينمائية قائمة.

ويساهم ذلك في تقديم السينما المحلية بمعايير عالمية، وزيادة حضورها في المحافل السينمائية المختلفة على مستوى العالم. وتسعى هيئة الأفلام من خلال برامجها ومبادراتها إلى إتاحة فرص التدريب الاحترافي المُمكّن، والمساهمة في فتح آفاق جديدة من خلال تعزيز التواصل الفعّال بين صُناع الأفلام وخبراء الصناعة؛ لإبراز التنوّع المعرفي والفكري والاستفادة من خلاصة التجارب والخبرات المتراكمة بما يرتقي بصناعة السينما السعودية.–واس

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