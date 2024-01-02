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باقة الإجازة تتيح لزوار موسم الرياض مزج التجارب المحلية بالعالمية

1/2/2024 10:29:38 AM
(MENAFN- Asdaf News)

الرياض – أصداف نيوز:

أعلن موسم الرياض 2023، عن باقة الإجازة المخصصة لمجموعة من الفعاليات التي تقام في مناطق الموسم خلال فترة إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني التي تبدأ الخميس القادم، حيث قدم باقة تضم أربع فعاليات، خلال 9 أيام؛ لمنح الزوار أوقاتا مميزة وسط الفعاليات المتنوعة والمهرجانات الممتعة.

وتتميز باقة الإجازة التي قدمها الموسم للزوار بصلاحية الاستخدام خلال فترة الإجازة كاملة، حيث تمتد ما بين 4 – 13 يناير الجاري، وتشمل الدخول إلى منطقتي بوليفارد وورلد، ووندر جاردن، كما تمنح الزوار إمكانية الاستمتاع بالتجربة المحلية مسامير2، إضافة إلى التجربة العالمية الجديدة هذا العام هاوس أوف هايب.

وخلال فترة الإجازة يقدم الموسم للزوار مجموعة من العروض المسرحية، والحفلات الموسيقية، إضافة إلى عروض قلعة ديزني في بوليفارد سيتي، وعروض الدلافين الممتعة في بوليفارد وورلد، إضافة إلى مجموعة من الفعاليات المميزة والمتنوعة في عدد من المناطق التي تضم خيارات ترفيهية متعددة وتجارب عالمية مميزة.

ويستقطب موسم الرياض الزوار من جميع أنحاء العالم إلى العاصمة الرياض لتجربة آلاف الحفلات الموسيقية والمعارض وغيرها من الفعاليات الترفيهية الفريدة التي يشارك فيها عدد من المشاهير والعلامات التجارية البارزة، ويمكن حجز تذاكر فعاليات وتجارب المنطقة عبر تطبيق webook من خلال الرابط: .#8211; واس

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