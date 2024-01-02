مركز سمو الشيخ ناصر للبحوث والتطوير في الذكاء الاصطناعي يحصل على شهادة الآيزو العالمية لإدارة أمن المعلومات

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) حصل مركز سمو الشيخ ناصر للبحوث والتطوير في الذكاء الاصطناعي، ذراع البحوث والتطوير لمركز ناصر للتأهيل والتدريب المهني، على المعيار الدولي لإدارة أمن المعلومات (شهادة آيزو ISO 27001:2022)، وذلك بعد استكمال جميع المتطلبات بنجاح والحصول على الاعتماد الرسمي من قبل شركة (آر آي سي آي) المعتمدة والمتخصصة في تقديم خدمات فحص تطبيق معايير شهادات الجودة – الآيزو.
وبهذه المناسبة أعرب الدكتور عبدالله بن ناصر النعيمي، الرئيس التنفيذي لمركز سمو الشيخ ناصر للبحوث والتطوير في الذكاء الاصطناعي عن فخره بهذا الإنجاز بقوله: «يأتي هذا الإنجاز كإنعكاس لإلتزامنا المتواصل في تنفيذ أفضل ممارسات أمن المعلومات واعترافاً بالجهود الجادة التي يقوم بها فريق عمل المركز في بناء وتطوير أنظمة وإجراءات أمنية فعالة لمشاريع الذكاء الاصطناعي المبتكرة، وهو ما يحقق أحد أهداف المركز الاستراتيجية في جعل مملكة البحرين مركز الابتكار الرائد في المنطقة، عبر مواكبة التطورات التكنولوجية
العالمية ومعايير استدامتها".
من جانبه، عبر الدكتور جاسم حاجي، المستشار التنفيذي لمركز سمو الشيخ ناصر للبحوث والتطوير في الذكاء الاصطناعي عن اعتزازه لنيل المركز هذه الشهادة، مشيراً إلى أن مواكبة المركز لأفضل وأحدث المعايير الدولية في التدابير الأمنية دليل على امتثال المركز للجودة في جميع
عملياته، بدءاً من تصنيف البيانات وتقييم المخاطر ووصولاً إلى التحكم والاستجابة للحوادث، مما يعزز من الثقة والمسؤولية الأخلاقية في تكوير تنفيذ حلول الذكاء الاصطناعي. وأضاف حاجي أن مهام المركز تمتد إلى ماهو أبعد من حيث تمكين الكفاءات البشرية من جهة، وريادة المنطقة في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل آمن ومسؤول.
وتعد شهادة آيزو أحد المعايير الدولية للجودة في
الإدارة الأمنية، وهي بمثابة دليل على التزام المؤسسات بأفضل الممارسات في الإدارة الأمنية ووحدات التحكم الأمنية الشاملة في مختلف عملياتها وسلامة المعلومات وضمان استمرارية الأعمال.
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