مركز سمو الشيخ ناصر للبحوث والتطوير في الذكاء الاصطناعي يحصل على شهادة الآيزو العالمية لإدارة أمن المعلومات

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) حصل مركز سمو الشيخ ناصر للبحوث والتطوير في الذكاء الاصطناعي، ذراع البحوث والتطوير لمركز ناصر للتأهيل والتدريب المهني، على المعيار الدولي لإدارة أمن المعلومات (شهادة آيزو ISO 27001:2022)، وذلك بعد استكمال جميع المتطلبات بنجاح والحصول على الاعتماد الرسمي من قبل شركة (آر آي سي آي) المعتمدة والمتخصصة في تقديم خدمات فحص تطبيق معايير شهادات الجودة – الآيزو.

وبهذه المناسبة أعرب الدكتور عبدالله بن ناصر النعيمي، الرئيس التنفيذي لمركز سمو الشيخ ناصر للبحوث والتطوير في الذكاء الاصطناعي عن فخره بهذا الإنجاز بقوله: «يأتي هذا الإنجاز كإنعكاس لإلتزامنا المتواصل في تنفيذ أفضل ممارسات أمن المعلومات واعترافاً بالجهود الجادة التي يقوم بها فريق عمل المركز في بناء وتطوير أنظمة وإجراءات أمنية فعالة لمشاريع الذكاء الاصطناعي المبتكرة، وهو ما يحقق أحد أهداف المركز الاستراتيجية في جعل مملكة البحرين مركز الابتكار الرائد في المنطقة، عبر مواكبة التطورات التكنولوجية

العالمية ومعايير استدامتها".

من جانبه، عبر الدكتور جاسم حاجي، المستشار التنفيذي لمركز سمو الشيخ ناصر للبحوث والتطوير في الذكاء الاصطناعي عن اعتزازه لنيل المركز هذه الشهادة، مشيراً إلى أن مواكبة المركز لأفضل وأحدث المعايير الدولية في التدابير الأمنية دليل على امتثال المركز للجودة في جميع

عملياته، بدءاً من تصنيف البيانات وتقييم المخاطر ووصولاً إلى التحكم والاستجابة للحوادث، مما يعزز من الثقة والمسؤولية الأخلاقية في تكوير تنفيذ حلول الذكاء الاصطناعي. وأضاف حاجي أن مهام المركز تمتد إلى ماهو أبعد من حيث تمكين الكفاءات البشرية من جهة، وريادة المنطقة في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل آمن ومسؤول.

وتعد شهادة آيزو أحد المعايير الدولية للجودة في

الإدارة الأمنية، وهي بمثابة دليل على التزام المؤسسات بأفضل الممارسات في الإدارة الأمنية ووحدات التحكم الأمنية الشاملة في مختلف عملياتها وسلامة المعلومات وضمان استمرارية الأعمال.