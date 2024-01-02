رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدا أكاديميا من قبيلة بني حسن وممثلين عن منطقتي حي نزال والياسمين

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - التقى رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الثلاثاء، في لقاءين منفصلين، وفدا أكاديميا من قبيلة بني حسن، ووفدا من ممثلي أبناء وبنات منطقتي حي نزال والياسمين بمحافظة العاصمة.وفي بداية اللقاءين، اللذين عقدا في الديوان الملكي الهاشمي، نقل العيسوي تحيات جلالة الملك للحضور واعتزازه بهم وبجميع أبناء وبنات أسرته الأردنية الواحدة.وأكد العيسوي، في حديثه، أن الأردن، بقيادة جلالة الملك، كان على الدوام السباق في دعم ومساندة الأشقاء الفلسطينيين، والمدافع عن حقوقهم المشروعة ، حاملا قضيتهم العادلة لتكون حاضرة دوما في جميع المحافل الدولية.

بدورهم أكد الحضور خلال اللقاءين، وقوفهم وجميع الأردنيين، خلف جلالة الملك داعمين لمواقفه المشرفة والشجاعة في الدفاع عن الأهل في قطاع غزة وفي الضفة الغربية، والتي تعلو فوق أصوات المزاودين والمشككين والحاقدين.

وثمنوا الجهود الملكية المكثفة والمتواصلة، إقليميا ودوليا، لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة وضمان تدفق المساعدات الإغاثية والطبية والإنسانية للأهل، مشيرين إلى ان جهود جلالته اسهمت في التأثير على مواقف كثير من الدول تجاه ما يشهده القطاع من أوضاع مأساوية.

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