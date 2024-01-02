Tuesday, 02 January 2024 06:50 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدا أكاديميا من قبيلة بني حسن وممثلين عن منطقتي حي نزال والياسمين

1/2/2024 10:10:37 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - التقى رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الثلاثاء، في لقاءين منفصلين، وفدا أكاديميا من قبيلة بني حسن، ووفدا من ممثلي أبناء وبنات منطقتي حي نزال والياسمين بمحافظة العاصمة.
وفي بداية اللقاءين، اللذين عقدا في الديوان الملكي الهاشمي، نقل العيسوي تحيات جلالة الملك للحضور واعتزازه بهم وبجميع أبناء وبنات أسرته الأردنية الواحدة.
وأكد العيسوي، في حديثه، أن الأردن، بقيادة جلالة الملك، كان على الدوام السباق في دعم ومساندة الأشقاء الفلسطينيين، والمدافع عن حقوقهم المشروعة ، حاملا قضيتهم العادلة لتكون حاضرة دوما في جميع المحافل الدولية.

بدورهم أكد الحضور خلال اللقاءين، وقوفهم وجميع الأردنيين، خلف جلالة الملك داعمين لمواقفه المشرفة والشجاعة في الدفاع عن الأهل في قطاع غزة وفي الضفة الغربية، والتي تعلو فوق أصوات المزاودين والمشككين والحاقدين.
وثمنوا الجهود الملكية المكثفة والمتواصلة، إقليميا ودوليا، لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة وضمان تدفق المساعدات الإغاثية والطبية والإنسانية للأهل، مشيرين إلى ان جهود جلالته اسهمت في التأثير على مواقف كثير من الدول تجاه ما يشهده القطاع من أوضاع مأساوية.

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة


MENAFN02012024000208011052ID1107677153

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث