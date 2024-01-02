البنك المركزي الإسرائيلي : اقتصادنا سيتعرض لضربة قوية إذا لم تُعدل الميزانية

البنك المركزي الإسرائيلي : اقتصادنا سيتعرض لضربة قوية إذا لم تُعدل الميزانية
التاريخ
1/2/2024 10:10:36 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال محافظ البنك المركزي الإسرائيلي، إنه إذا لم يتم تعديل الميزانية وخفض النفقات سيتعرض الاقتصاد لضربة قوية.
ودعا رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو لتعديل الميزانية وخفض النفقات وإلغاء الوزارات الزائدة عن الحاجة.
MENAFN02012024000208011052ID1107677152
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.