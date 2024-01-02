بيان صادر عن البنك المركزي الأردني

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - سجلت حوالات العاملين في الخارج نموًا خلال الأحد عشر شهرًا الأولى من عام 2023، بنسبة 1.4% لتبلغ 3.2 مليار دولار، وفقا لبيانات البنك المركزي الأردني.



وقال البنك في بيان صحفي الثلاثاء، إن البيانات الأولية الصادرة عنه تشير إلى أن حوالات العاملين في الخارج شهدت ارتفاعًا بنسبة 3.3% خلال شهر تشرين الثاني من عام 2023 بالمقارنة مع ذات الشهر خلال عام 2022 لتبلغ 313.5 مليون دولار (222.3 مليون دينار).



وأضاف أنه خلال الأحد عشر شهرًا الأولى من عام 2023 فبلغت 3,175.6 ملايين دولار (2,251.5 مليون دينار)، مقابل 3,133.1 ملايين دولار (2,221.4 مليون دينار) خلال الفترة المقابلة من عام 2022، بارتفاع نسبته 1.4%.

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