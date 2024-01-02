وزير البيئة يلتقي السفير العُماني لدى المملكة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - بحث وزير البيئة الدكتور معاوية الردايدة، اليوم الثلاثاء، خلال لقائه السفير العُماني لدى المملكة، الشيخ فهد بن عبدالرحمن العجيلي، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، من خلال البرنامج التنفيذي للتعاون في مجال حماية البيئة.
وأكد الردايدة والعجيلي، أهمية تبادل الخبرات في مجال المحميات الطبيعية والسياحة البيئية.
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