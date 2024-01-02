Tuesday, 02 January 2024 06:50 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وزير البيئة يلتقي السفير العُماني لدى المملكة

1/2/2024 10:10:36 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - بحث وزير البيئة الدكتور معاوية الردايدة، اليوم الثلاثاء، خلال لقائه السفير العُماني لدى المملكة، الشيخ فهد بن عبدالرحمن العجيلي، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، من خلال البرنامج التنفيذي للتعاون في مجال حماية البيئة.


وأكد الردايدة والعجيلي، أهمية تبادل الخبرات في مجال المحميات الطبيعية والسياحة البيئية.

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة


MENAFN02012024000208011052ID1107677149

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث