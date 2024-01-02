أحمد الطيبي: خطف جندي إسرائيلي رضيعة من غزة جريمة حرب

أحمد الطيبي: خطف جندي إسرائيلي رضيعة من غزة جريمة حرب
التاريخ
1/2/2024 10:10:35 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال عضو الكنيست أحمد الطيبي إن خطف جندي إسرائيلي رضيعة من غزة يمثل جريمة حرب، مضيفا "يجب فتح تحقيق فوري في ملابساته".
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