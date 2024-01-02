برامج وزارة التنمية وصندوق المعونة تعزز الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخبار ي - واصلت وزارة التنمية الاجتماعية وصندوق المعونة الوطنية، تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية الممتدة من عام 2019 حتى 2025، بالشراكة مع الوزارات والمؤسسات المعنية.



وجرى تطوير استراتيجية وطنية شاملة للحماية الاجتماعية توضح التزامات الحكومة تجاه المواطنين لكسر حلقة الفقر ومنع توارثها بين الأجيال، وتوفر "أرضية للحماية الاجتماعية" في سياق رؤية المملكة لدولة القانون والإنتاج والتكافل.



ووضعت اللجنة التوجيهية المشكلة للإشراف على إعداد الاستراتيجية، إجراءات عمل محددة بنيت على أساس مراجعة تفصيلية للاستراتيجيات الوطنية والقطاعية والمؤسسية القائمة، وتحليل دقيق للمعلومات الإدارية ولبيانات المسوحات الوطنية، وبعد تقييم عدة خيارات من سياسات الحماية الاجتماعية.

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