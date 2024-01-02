البرلمان العربي يبحث تصعيد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - بحث رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، ومساعد وزير الخارجية المصري للشؤون البرلمانية السفيرة دينا الصيحي، أبرز المستجدات على الساحة العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، والتصعيد الخطير الذي يشهده قطاع غزة.
وجدد العسومي التأكيد على دعم البرلمان العربي لموقف مصر في كل ما تتخذه لحماية وصون أمنها القومي، الذي يشكل جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.
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