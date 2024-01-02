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البورصة تجري المراجعة الربعية الدورية لمؤشرها

1/2/2024 10:10:07 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال المدير التنفيذي لبورصة عمان مازن الوظائفي، إنه تم إجراء المراجعة الربعية الدورية لجميع الشركات المدرجة في السوق، لاختيار عينة مؤشرات أسعار الأسهم لبورصة عمان، بهدف ضمان أن تعكس المؤشرات حركة وأداء ونشاط السوق بدقة.


وبموجب المراجعة تمت متابعة نشاط الشركات خلال آخر ربع، واختيار شركات عينة المؤشرات من خلال تطبيق المعايير المعتمدة في بورصة عمان لاختيار الشركات، وهي القيمة السوقية للشركة وعدد أيام تداولها خلال آخر ربع.


وأضاف الوظائفي بحسب ما نشره موقع البورصة الإلكتروني، أنه نتيجة لتطبيق هذه المعايير فقد تم سحب 10 شركات من عينة الرقم القياسي العام وإضافة 4 شركات أخرى. وبالنسبة للشركات التي تم سحبها من العينة فهي: مصانع الاجواخ الاردنية، وفيلادلفيا الدولية للاستثمارات التعليمية، والخطوط البحرية الوطنية الأردنية، والعربية الدولية للفنادق، وميثاق للاستثمارات العقارية، والتأمين الأردنية، ومجموعة الخليج للتأمين - الأردن، والزرقاء للتعليم والاستثمار، و الشراع للتطوير العقاري والاستثمارات، ومساكن الأردن لتطوير الأراضي والمشاريع الصناعية.


أما بالنسبة للشركات التي تمت إضافتها للعينة فهي: السنابل الدولية للاستثمارات الاسلامية (القابضة)، والتجمعات الاستثمارية المتخصصة، والاستثمارية القابضة للمغتربين الأردنيين، والأسواق الحرة الأردنية.


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