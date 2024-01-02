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الأرصاد الجوية: سقوط أمطار متفرقة خفيفة إلى متوسطة الشدة تبدأ من منتصف هذه الليلة حتى نهار الغد

1/2/2024 10:05:10 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تأثرت المملكة في الأيام القليلة الماضية بمرور منخفض جوي هيأ الفرص لتساقط أمطار على أغلب المناطق، حيث بلغت أعلى كمية أمطار مسجلة (2.2) ملم مع هبوب رياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة نشطت أحياناً.

ومن المتوقع معاودة تأثر البلاد بحالة مطرية سريعة التأثير تبدأ من بعد منتصف هذه الليلة حتى نهار يوم الأربعاء حيث تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة مما يؤدي إلى سقوط أمطار متفرقة خفيفة إلى متوسطة الشدة وقد تكون مصحوبة بهبات قوية السرعة تؤدي إلى ارتفاع أمواج البحر إلى 6 أقدام، ويبدأ التحسن التدريجي في الأجواء خلال يوم الأربعاء مع استمرار الرياح الشمالية من معتدلة إلى نشطة السرعة وقد تصل إلى قوية يوم السبت الموافق 2024/1/6 وتكون مثيرة للغبار والأتربة.

لذا تنصح إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات المواطنين الكرام متابعة النشرات والتحذيرات الرسمية الصادرة من إدارة الأرصاد الجوية عبر القنوات الرسمية

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