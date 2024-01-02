الأرصاد الجوية: سقوط أمطار متفرقة خفيفة إلى متوسطة الشدة تبدأ من منتصف هذه الليلة حتى نهار الغد

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) تأثرت المملكة في الأيام القليلة الماضية بمرور منخفض جوي هيأ الفرص لتساقط أمطار على أغلب المناطق، حيث بلغت أعلى كمية أمطار مسجلة (2.2) ملم مع هبوب رياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة نشطت أحياناً.
ومن المتوقع معاودة تأثر البلاد بحالة مطرية سريعة التأثير تبدأ من بعد منتصف هذه الليلة حتى نهار يوم الأربعاء حيث تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة مما يؤدي إلى سقوط أمطار متفرقة خفيفة إلى متوسطة الشدة وقد تكون مصحوبة بهبات قوية السرعة تؤدي إلى ارتفاع أمواج البحر إلى 6 أقدام، ويبدأ التحسن التدريجي في الأجواء خلال يوم الأربعاء مع استمرار الرياح الشمالية من معتدلة إلى نشطة السرعة وقد تصل إلى قوية يوم السبت الموافق 2024/1/6 وتكون مثيرة للغبار والأتربة.
لذا تنصح إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات المواطنين الكرام متابعة النشرات والتحذيرات الرسمية الصادرة من إدارة الأرصاد الجوية عبر القنوات الرسمية
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