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فرنسا تعلن إغلاق السفارة في النيجر حتى إشعار آخر

1/2/2024 10:00:31 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت باريس، اليوم الثلاثاء، إغلاق سفارتها في النيجر مؤكدة خططاً أعلنتها سابقاً بعد تدهور العلاقات بين البلدين على إثر انقلاب عسكري في الدولة الأفريقية.

وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية في بيان: "على مدى خمسة أشهر، واجهت سفارتنا عراقيل شديدة، ما جعل من المستحيل القيام بمهامها".

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