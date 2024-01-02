فرنسا تعلن إغلاق السفارة في النيجر حتى إشعار آخر

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت باريس، اليوم الثلاثاء، إغلاق سفارتها في النيجر مؤكدة خططاً أعلنتها سابقاً بعد تدهور العلاقات بين البلدين على إثر انقلاب عسكري في الدولة الأفريقية.
وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية في بيان: "على مدى خمسة أشهر، واجهت سفارتنا عراقيل شديدة، ما جعل من المستحيل القيام بمهامها".
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