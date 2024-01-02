رئيس الدولة ومدير عام منظمة الصحة العالمية يبحثان مجالات التعاون بين الإمارات والمنظمة والوضع الصحي في غزة

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله،

الدكتور تيدروس أدهانوم غيبرييسوس مدير عام منظمة الصحة العالمية.

وبحث الجانبان ــ خلال اللقاء الذي جري اليوم في قصر البحر في أبوظبي ــ مختلف أوجه التعاون بين دولة الإمارات ومنظمة الصحة العالمية، وأهمية تعزيز التعاون الدولي في المجال الصحي خاصة في ظل الآثار الخطيرة للأمراض والأوبئة على التنمية والأمن والاستقرار في العالم.

كما تناول اللقاء الأوضاع الصحية الصعبة التي يشهدها قطاع غزة وضرورة توفير المستلزمات الطبية اللازمة لسكان القطاع وضمان إيصالها دون أي

عوائق بجانب دور منظمة الصحة العالمية في تعزيز الاستجابة الصحية في القطاع، إضافة إلى التنسيق بين دولة الإمارات والمنظمة في هذا الشأن.

وتبادل صاحب السمو رئيس الدولة ومدير عام منظمة الصحة العالمية التهاني بمناسبة العام الجديد متمنيين أن يكون عام خير وسلام واستقرار على العالم أجمع.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان - خلال اللقاء - حرص دولة الإمارات على تعزيز شراكتها مع منظمة الصحة العالمية بما يعزز دورها في مصلحة شعوب العالم كافة.

من جانبه هنأ المدير العام لمنظمة الصحة العالمية صاحب السمو رئيس الدولة بنجاح مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب28" في دولة الإمارات نهاية العام الماضي.. مشيداً بالاهتمام الكبير الذي حظي به قطاع الصحة في فعاليات " كوب" وذلك لأول مرة في تاريخ المؤتمر وما ينطوي عليه ذلك من تأثير إيجابي في التعامل مع التداعيات الصحية لتغير المناخ.

وعبر الدكتور تيدروس أدهانوم غيبرييسوس عن شكره وتقديره لجهود صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ومبادراته في مواجهة الأمراض والأوبئة على المستوى العالمي ودور دولة الإمارات في دعم المنظمة وبرامجها الصحية على المستوى العالمي.. كما أثنى على الجهود الإماراتية المؤثرة في تقديم الدعم الإنساني والصحي لقطاع غزة.. منوهاً بمبادرة دولة الإمارات باستضافة ألف طفل مصاب من القطاع مع عائلاتهم لتلقي العلاج في مستشفيات الدولة..إضافة إلى استضافتها ألف حالة أخرى من المصابين بأمراض السرطان لتلقي الرعاية الصحية بجانب إقامة مستشفى ميداني متكامل في القطاع.



حضر مجلس قصر البحر.. سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي ومعالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين، وسمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، وسمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء في ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، والدكتورة مها بركات مساعد وزير الخارجية لشؤون الصحة وعدد من الشيوخ والمسؤولين.