أمجد أبو طعيمة مديراً فنياً لكرة الوحدات

(MENAFN
- Khaberni) خبرني -
قرر مجلس إدارة النادي في جلسته المنعقدة الآن الموافقة على التعاقد مع المدرب الوطني أمجد أبو طعيمة لقيادة فريق الكرة الأول بالنادي للموسم الكروي الحالي 2023-2024.
بحسب الناطق الرسمي للنادي عوض الأسمر والذي أفضى بالخبر، قرر المجلس الموافقة على تعيين المدرب عامر عقل مدرباً عاما للفريق، ورأفت العلامي محللاً للأداء، ووسام حزين مدرباً لحراس المرمى، وسعد اسماعيل مدرباً للياقة البدنية، ومحمد جمال مديراً للفريق.
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