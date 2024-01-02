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أمجد أبو طعيمة مديراً فنياً لكرة الوحدات

1/2/2024 10:00:10 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني -
قرر مجلس إدارة النادي في جلسته المنعقدة الآن الموافقة على التعاقد مع المدرب الوطني أمجد أبو طعيمة لقيادة فريق الكرة الأول بالنادي للموسم الكروي الحالي 2023-2024.

بحسب الناطق الرسمي للنادي عوض الأسمر والذي أفضى بالخبر، قرر المجلس الموافقة على تعيين المدرب عامر عقل مدرباً عاما للفريق، ورأفت العلامي محللاً للأداء، ووسام حزين مدرباً لحراس المرمى، وسعد اسماعيل مدرباً للياقة البدنية، ومحمد جمال مديراً للفريق.

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