5 قتلى في احتراق طائرة يابانية بعد اصطدامها بأخرى

MENAFN - Khaberni) خبرني - اشتعلت النيران في طائرة تابعة للخطوط الجوية اليابانية (جابان إيرلاينز) بمطار هانيدا بطوكيو اليوم الثلاثاء بعد اصطدامها بطائرة تابعة لخفر السواحل، ما أدى إلى مقتل 5 أشخاص بحسب وزير النقل.

وقالت شركة الخطوط الجوية إنه تم إجلاء جميع الركاب وأفراد الطاقم البالغ عددهم 379 شخصا بسلام.

وكان قد تم الإعلان عن إجلاء جميع ركاب الطائرة البالغ عددهم 367 والطاقم المؤلف من 12 بسلام، لكن 5 من أفراد طاقم طائرة خفر السواحل الستة كانوا في عداد المفقودين.

وقال خفر السواحل إن الاصطدام شمل واحدة من طائراته كانت متجهة إلى مطار نيجاتا، على الساحل الغربي لليابان، لنقل مساعدات إلى المتضررين من زلزال قوي وقع أول أيام العام الجديد.

وذكر متحدث باسم الخطوط اليابانية أن الطائرة أقلعت من مطار شين تشيتوس في جزيرة هوكايدو شمال البلاد.

ومن جانب آخر، أعلن متحدث باسم مطار هانيدا أن جميع المدارج أغلقت بعد الحادث.

وأظهرت لقطات بثتها هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية على الهواء النيران تشتعل بالطائرة أثناء انزلاقها على المدرج رغم الجهود المحمومة التي بذلتها أطقم الإنقاذ للسيطرة على الحريق، كما شوهد اصطدام الطائرة بأخرى تابعة لخفر السواحل كانت على المدرج.