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كرنفال شرطة دبي ينطلق بعد غد

1/2/2024 9:25:05 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

ينطلق "كرنفال شرطة دبي" في "سيتي ووك" خلال الفترة من 4 إلى 7 يناير الجاري
ضمن فعاليات مهرجان دبي للتسوق الذي يستمر حتى 14 يناير الجاري.

ويستعرض الكرنفال عددا من المشاريع المستقبلية المبتكرة وأحدث التطورات في مجال السلامة والتكنولوجيا لشرطة دبي.

كما يقدم الكرنفال أجمل الإيقاعات والمقطوعات الموسيقية التي ستؤديها فرقة شرطة دبي الموسيقية
واستعراضات موكب الفرسان وخيالة الشرطة ومجموعة من السيارات الفاخرة التي تمتلكها شرطة دبي،
إضافة إلى عروض الفرق الموسيقية الجوالة والكلاب البوليسية وغيرها.

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