طقس الإمارات غداً صحو إلى غائم مع احتمال سقوط أمطار خفيفة

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس الغد صحواً إلى غائم جزئياً يصبح غائماً أحياناً مع احتمال سقوط أمطار خفيفة خاصة شمالاً، ويكون رطباً ليلاً وصباح الخميس على بعض المناطق الداخلية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة ونشطة السرعة غرباً.

حركة الرياح: شمالية غربية - شمالية غربية / 15 إلى 25

تصل إلى 40 كم/س.

الموج في الخليج العربي متوسط إلى مضطرب.. ويحدث المد الأول عند الساعة

16:04 والمد الثاني عند الساعة 07:19 والجزر الأول عند الساعة

10:47والجزر الثاني عند الساعة 23:44.

وفي بحر عمان الموج خفيف إلى متوسط.. ويحدث المد الأول عند الساعة 14:08 والمد الثاني عند الساعة 02:25 والجزر الأول عند الساعة

08:52 والجزر الثاني عند الساعة 19:33.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غداً:

المدينة



الحرارة العظمى

الحرارة الصغرى

الرطوبة العظمى

الرطوبة الصغرى

أبوظبي



26

21

80

45

دبي



27

22

80

40

الشارقة



26

20

80

45

عجمان



27

22

75

40

أم القيوين



26

19

90

50

رأس الخيمة



27

19

80

45

الفجيرة



28

23

75

35

العـين



27

17

85

40

ليوا



27

17

90

45

الرويس



25

19

85

50

السلع



24

20

80

45

دلـمـا



24

21

80

50

طنب الكبرى

24

22

85

50

طنب الصغرى

24

22

85

50

أبو موسى

24

22

85

50.

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