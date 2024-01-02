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سوق دبي يربح 2.9 مليار درهم ويصعد لأعلى مستوياته في 3 أشهر

1/2/2024 9:25:04 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

نجح سوق دبي المالي في التحليق لأعلى مستوياته منذ 3 أشهر بمكاسب سوقية ناهزت 2.9 مليار درهم، مع إغلاق أسواق الأسهم المحلية في المنطقة الخضراء في ختام أولى جلسات العام الجديد.

ووصل رأس المال السوقي للأسهم المدرجة إلى 3.641 تريليونات
درهم بنهاية جلسة اليوم، موزعة بواقع 2.95 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و690.3 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

وأغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام "فادجي" مرتفعاً بنسبة 0.1 في المائة بمكاسب 10.08 نقاط
عند مستوى 9587.93 نقطة، وصعد مؤشر "فادكس 15" بنحو 0.21 في المائة رابحاً نحو 19.9 نقطة ليقفل عند 9353.84 نقطة، فيما نما المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 0.77 في المائة أو ما يعادل 31.25 نقطة، ليغلق عند 4091.05 نقطة بالغاً أعلى مستوياته منذ 6 أكتوبر الماضي ومواصلاً مكاسبه للجلسة الخامسة على التوالي.

وتصدر سهم "العالمية القابضة" النشاط في سوق أبوظبي مستقطباً
سيولة بنحو 211.6 مليون درهم وأغلق مرتفعاً بنسبة 0.15 في المائة عند 400.1 درهم، و "أدنوك للغاز" بسيولة 78.4 مليون درهم وأقفل عند 3.15 دراهم بمكاسب 1.94 في المائة، ثم "ملتيبلاي" جاذبا 77.5 مليون درهم ليصل إلى 3.2 دراهم رابحا نحو 0.63 في المائة.

وفي سوق دبي، استحوذ "إعمار العقارية" على النصيب الأكبر من التداولات بنحو 73.8 مليون درهم ليغلق عند 7.98 دراهم بارتفاع 0.76 في المائة، تلاه "أمانات" جاذباً نحو 63.4 مليون درهم ووصل إلى 1.26 درهم بمكاسب 5 في المائة، ثم "الخليج للملاحة" بسيولة 33.03 مليون درهم وأقفل عند 7.28 دراهم.

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