وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف يستقبل رئيسي مجلسي الأوقاف السنية والجعفرية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) استقبل نواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، في مكتبه بالوزارة، فضيلة الشيخ الدكتور راشد بن محمد الهاجري رئيس مجلس إدارة الأوقاف السنية، و يوسف بن صالح الصالح رئيس مجلس إدارة الأوقاف الجعفرية.
وتقدم وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بخالص التهاني إلى رئيسي وأعضاء المجلسين على نيلهم الثقة الملكية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، بتعيينهم في التشكيل الجديد لمجلسي الأوقاف السنية والجعفرية، سائلًا المولى سبحانه وتعالى لهم تمام التوفيق والسداد في أداء مسؤولياتهم.
وثمن دور مجلس إدارتي الأوقاف السنية والجعفرية في خدمة دور العبادة وتعميرها وصيانتها، وما يبذلانه من جهود في تطوير العمل الوقفي والسعي نحو تعزيز إسهامات الوقف في التنمية الشاملة.
واستعرض اللقاء عددًا من الموضوعات ذات العلاقة بشؤون دور العبادة والوقف.
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