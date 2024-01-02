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وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف يستقبل رئيسي مجلسي الأوقاف السنية والجعفرية

1/2/2024 9:20:01 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل نواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، في مكتبه بالوزارة، فضيلة الشيخ الدكتور راشد بن محمد الهاجري رئيس مجلس إدارة الأوقاف السنية، و يوسف بن صالح الصالح رئيس مجلس إدارة الأوقاف الجعفرية.
وتقدم وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بخالص التهاني إلى رئيسي وأعضاء المجلسين على نيلهم الثقة الملكية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، بتعيينهم في التشكيل الجديد لمجلسي الأوقاف السنية والجعفرية، سائلًا المولى سبحانه وتعالى لهم تمام التوفيق والسداد في أداء مسؤولياتهم.
وثمن دور مجلس إدارتي الأوقاف السنية والجعفرية في خدمة دور العبادة وتعميرها وصيانتها، وما يبذلانه من جهود في تطوير العمل الوقفي والسعي نحو تعزيز إسهامات الوقف في التنمية الشاملة.
واستعرض اللقاء عددًا من الموضوعات ذات العلاقة بشؤون دور العبادة والوقف.

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