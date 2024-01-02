الضرائب والخصومات تلتهم 600 مليون دولار من الفائز باليانصيب الأمر

MENAFN - Khaberni) خبرني - فازت تذكرة يا نصيب تم بيعها في ولاية ميشيغان الأمريكية بالجائزة الكبرى البالغة 842.4 مليون دولار ليلة الاثنين - وهي أول محفظة يانصيب كبيرة للعام الجديد وخامس أكبر محفظة يانصيب في تاريخ سحب "باوربول".





وحتى صباح اليوم، كان اسم الفائز ما يزال مجهولاً، وهو بكل الأحوال سيحصل على مبلغ أقل بكثير بعد دفع الضرائب، والرقم الصادم هو أنه سيحصل فقط على 250 مليون دولار تقريباً في حال قرر أخذ المبلغ نقداً بشكل فوري من الإجمالي "النظري" البالغ 842 مليون دولار.

وقالت هيئة يا نصيب "باوربول" إن التذكرة الفائزة التي بيعت في ميشيغان كانت الوحيدة التي تطابق الأرقام الستة التي تم سحبها يوم الاثنين.

وبحسب مجلة "فوربس" يتعين على الفائز الاختيار بين الحصول على مبلغ 842.4 مليون دولار موزع على 30 قسطًا سنويًا أو مبلغ نقدي مقطوع قدره 425.2 مليون دولار، وهو الاختيار الشائع عادةً.

إذا تم اختيار الجائزة النقدية، فسوف تنخفض المكاسب إلى 323.15 مليون دولار بعد اقتطاع ضريبة فيدرالية إلزامية بنسبة 24٪. واعتمادًا على الدخل الخاضع للضريبة للفائز لهذا العام، قد يواجه معدلًا هامشيًا فيدراليًا يصل إلى 37٪، مما يؤدي إلى انخفاض المبلغ الكاش إلى 267.87 مليون دولارًا.

تستقطع ولاية ميشيغان أيضًا 4.25% من إجمالي المكاسب لضريبة دخل الولاية، وهو خصم قدره 18 مليون دولار في هذه الحالة، مما يخفض المبلغ إلى نحو 250 مليون دولار.

وحتى إذا اختار الفائز طريقة التقسيط فإن الانخفاض يكون كبيراً، فقد تنخفض المدفوعات السنوية للفائز البالغة حوالي 28 مليون دولار إلى نحو 17.7 مليون دولار مع تطبيق المعدل الهامشي الفيدرالي بنسبة 37٪.

وتصل احتمالات الفوز بالجائزة الكبرى حوالي 1 من 292.2 مليون، وهذا أفضل قليلاً من احتمالات الفوز بالجائزة الكبرى لسحوبات

Mega Millions

والتي تبلغ 1 من 302.6 مليون.