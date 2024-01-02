41.157 مليار دينار الدين العام للأردن

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- Amman Net)
اللجنة المالية في مجلس النواب، تواصل مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024، لعدد من الوزارات والدوائر التابعة لها،
أكثر من 33 ألف مشترك ومشتركة من الفروع الأكاديمية والمهنية، يتوجهون لتأدية امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة "التوجيهي" الدورة التكميلية في يومه الرابع
دائرة ضريبة الدخل تدعو لتقديم إقرارات دخل 2023 والتسجيل في نظام الفوترة
استشهاد 4 فلسطينيين فجر اليوم، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة عزون شرقي قلقيلية.
استشهاد د وجرح عدد من الفلسطينيين، بينهم أطفال ونساء، فجر الثلاثاء والليلة الماضية، في عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة لليوم الـ 88 على التوالي.
ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب مناطق عدة وسط اليابان إلى 30 وفاة على الأقل بينما أصيب 14 شخصا بجروح بالغة، وفق ما أفادت السلطات المحلية الثلاثاء.
تكون الأجواء باردة في المرتفعات الجبلية، وباردة نسبياً في البادية والسهول، بينما تسود أجواء مائلة قليلاً للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة، × أدخل بعض الكلمات المفتاحية. 41.157 مليار دينار الدين العام للأردن 01/02/2024 - 16:22 عمان ن
ارتفع إجمالي الدين العام إلى 41.157 مليار دينار حتى نهاي شهر تشرين الأول من العام الماضي، ليشكل ما نسبته 114.2% من الناتج المحلي الإجمالي.
ووفقا لبيانات وزارة المالية فإن الحكومة إقترضت 2.659 مليار دينار خلال الشهور العشرة الأولى من العام الماضي.
وأظهرت بيانات الوزارة أن حجم الاقتراض الحكومي من صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي وصل إلى 8.856 مليار دينار حتى نهاية شهر تشرين الأول العام الماضي.
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