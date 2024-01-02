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41.157 مليار دينار الدين العام للأردن

1/2/2024 9:14:41 AM
(MENAFN- Amman Net)
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    ارتفع إجمالي الدين العام إلى 41.157 مليار دينار حتى نهاي شهر تشرين الأول من العام الماضي، ليشكل ما نسبته 114.2% من الناتج المحلي الإجمالي.

    ووفقا لبيانات وزارة المالية فإن الحكومة إقترضت 2.659 مليار دينار خلال الشهور العشرة الأولى من العام الماضي.

    وأظهرت بيانات الوزارة أن حجم الاقتراض الحكومي من صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي وصل إلى 8.856 مليار دينار حتى نهاية شهر تشرين الأول العام الماضي.

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