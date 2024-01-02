MENAFN - Amman Net)اللجنة المالية في مجلس النواب، تواصل مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024، لعدد من الوزارات والدوائر التابعة لها،أكثر من 33 ألف مشترك ومشتركة من الفروع الأكاديمية والمهنية، يتوجهون لتأدية امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة "التوجيهي" الدورة التكميلية في يومه الرابعدائرة ضريبة الدخل تدعو لتقديم إقرارات دخل 2023 والتسجيل في نظام الفوترةاستشهاد 4 فلسطينيين فجر اليوم، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة عزون شرقي قلقيلية.استشهاد د وجرح عدد من الفلسطينيين، بينهم أطفال ونساء، فجر الثلاثاء والليلة الماضية، في عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة لليوم الـ 88 على التوالي.ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب مناطق عدة وسط اليابان إلى 30 وفاة على الأقل بينما أصيب 14 شخصا بجروح بالغة، وفق ما أفادت السلطات المحلية الثلاثاء.تكون الأجواء باردة في المرتفعات الجبلية، وباردة نسبياً في البادية والسهول، بينما تسود أجواء مائلة قليلاً للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة، × أدخل بعض الكلمات المفتاحية. 41.157 مليار دينار الدين العام للأردن 01/02/2024 - 16:22 عمان ن

ارتفع إجمالي الدين العام إلى 41.157 مليار دينار حتى نهاي شهر تشرين الأول من العام الماضي، ليشكل ما نسبته 114.2% من الناتج المحلي الإجمالي.

ووفقا لبيانات وزارة المالية فإن الحكومة إقترضت 2.659 مليار دينار خلال الشهور العشرة الأولى من العام الماضي.

وأظهرت بيانات الوزارة أن حجم الاقتراض الحكومي من صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي وصل إلى 8.856 مليار دينار حتى نهاية شهر تشرين الأول العام الماضي.

أخبار أضف تعليقكRadio Al-Balad