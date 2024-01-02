المنتخب السعودي يواصل استعداده لبطولة أمم آسيا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري -
واصل المنتخب السعودي تدريباته في معسكره المقام في سيلين خلال الفترة (31 ديسمبر- 11 يناير)، ضمن المرحلة الأخيرة من البرنامج الإعدادي استعدادا لمنافسات كأس آسيا 2023 التي ستقام في قطر خلال الفترة من 12 يناير إلى 10 فبراير
قسم المدير الفني "روبرتو مانشيني" البرنامج التدريبي لحصتين تدريبيتين أجريت كلاهما على ملعب منتجع سيلين، الأولى في الفترة الصباحية حيث قسم مانشيني اللاعبين لمجموعتي الأولى أجرت الاختبارات اللياقيه الفسيولوجية، فيما اكتفت المجموعة الثانية بتمارين تقوية في النادي الرياضي.
فيما فرض مانشي في الفترة المسائية تمارين اعتيادية بدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين المربعات بعدها طبق تمارين تكتيكية متنوعة قبل أن يجري تقسيمه على نصف مساحة الملعب، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.
على صعيد متصل، شارك الثنائي "علي هزازي، أيمن يحيى" في الحصة التدريبية بعد اكتمال جاهزيتهما ويواصل المنتخب السعودي برنامجه الإعدادي اليوم الثلاثاء بحصتين تدريبيتين صباحية ومسائية كلاهما على "ملعب منتجع سيلين".
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