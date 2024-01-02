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المنتخب السعودي يواصل استعداده لبطولة أمم آسيا

1/2/2024 9:14:15 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - واصل المنتخب السعودي تدريباته في معسكره المقام في سيلين خلال الفترة (31 ديسمبر- 11 يناير)، ضمن المرحلة الأخيرة من البرنامج الإعدادي استعدادا لمنافسات كأس آسيا 2023 التي ستقام في قطر خلال الفترة من 12 يناير إلى 10 فبراير
قسم المدير الفني "روبرتو مانشيني" البرنامج التدريبي لحصتين تدريبيتين أجريت كلاهما على ملعب منتجع سيلين، الأولى في الفترة الصباحية حيث قسم مانشيني اللاعبين لمجموعتي الأولى أجرت الاختبارات اللياقيه الفسيولوجية، فيما اكتفت المجموعة الثانية بتمارين تقوية في النادي الرياضي.
فيما فرض مانشي في الفترة المسائية تمارين اعتيادية بدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين المربعات بعدها طبق تمارين تكتيكية متنوعة قبل أن يجري تقسيمه على نصف مساحة الملعب، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.
على صعيد متصل، شارك الثنائي "علي هزازي، أيمن يحيى" في الحصة التدريبية بعد اكتمال جاهزيتهما ويواصل المنتخب السعودي برنامجه الإعدادي اليوم الثلاثاء بحصتين تدريبيتين صباحية ومسائية كلاهما على "ملعب منتجع سيلين".

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