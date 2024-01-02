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برشلونة مهدد بخسارة صفقة جديدة

1/2/2024 9:14:15 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بات نادي برشلونة مهددا بخسارة صفقة جديدة خلال الموسم الحالي، بسبب الأزمة الاقتصادية للبارسا.
وكان كلاوديو إيتشيفيري، نجم ريفر بليت، هدفا لبرشلونة، قبل أن يحسم مانشستر سيتي الصفقة بشكل شبه نهائي في الأيام الأخيرة.
ووفقا لموقع "فوتبول إسبانيا"، اقترب نادي برشلونة من خسارة إستيفاو ويليان المعروف بـ"ميسينيو"، نجم بالميراس، خلال الميركاتو الشتوي الجاري.
وأشار الموقع الإسباني إلى أن تشيلسي قدم عرضه الرسمي الأول لضم ميسينيو نظير 35 مليون يورو، لكن بالميراس رفضه.
وأوضح أن تشيلسي سيقدم عرضا جديدا يصل إلى 52 مليونا لحسم الصفقة في أسرع وقت.
وذكر "فوتبول إسبانيا" أن ميسينيو لا يزال متمسكا حتى الآن برفض العروض التي يحصل عليها، على أمل أن يتحرك برشلونة لحسم الصفقة.
وسبق أن أعلن إستيفاو في حوار صحفي أنه يفضل اللعب لبرشلونة في حالة الانتقال إلى أوروبا.
وسبق أن قالت تقارير إن مسؤولي برشلونة سيجتمعون مع بالميراس قريبا لمناقشة صفقة ميسينيو، لكن من الصعب أن يقدم البارسا الأرقام التي يعرضها تشيلسي.

ملاعب


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