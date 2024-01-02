صناعة عمان تطلق موقعا الكترونيا وتطبيقا باسم أردني

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أطلقت غرفة صناعة عمان، اليوم الثلاثاء، موقعا الكترونيا وتطبيقا مرافق له على الهاتف المحمول باسم "أردني"، ضمن جهودها لتسويق المنتجات الصناعية الأردنية.



وحسب بيان للغرفة، يوفر التطبيق للمستهلك خدمة البحث من خلال اسم المنتج بطريقة سهلة وسريعة، ما يسهّل عليه تمييز المنتجات الأردنية عن غيرها من المنتجات المستوردة.



وأوضح رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، أن مبيعات المنتجات المستوردة التي يوجد لها مثيل محلي في السوق الأردنية تصل إلى 4 مليارات دينار، ما يؤكد أهمية ترويج وتسويق المنتجات الوطنية في السوق المحلية، حيث أن زيادة مبيعاتها يعني توليد المزيد من فرص العمل لأبناء هذا الوطن.



وبين أن المنتجات الأردنية، التي تمتاز بجودة عالية، قادرة على تلبية احتياجات المواطنين من معظم السلع، مشيرا إلى أن الصناعات المحلية تخضع لرقابة حثيثة ومباشرة من الجهات الرقابية المختلفة.



وأشار الجغبير إلى أن صادرات منتجات الصناعة الأردنية التي تصل إلى أكثر من 140 دولة في مختلف قارات العالم، تشكل ما نسبته 35 بالمئة من اجمالي الإنتاج الصناعي في المملكة.