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البيطار: منصّة زين للإبداع عزّزت نشاطها في فروعها بالجامعات الأردنية خلال 2023

1/2/2024 9:14:14 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكّد المدير التنفيذي لدائرة الإعلام والاتصال والابتكار وإدارة الاستدامة في شركة زين الأردن؛ طارق البيطار، على الدور الذي لعبته منصّة زين للإبداع (ZINC) منذ تأسيسها في العام 2014 في نشر مفهوم ريادة الأعمال بين أوساط الشباب الأردني، وذلك من خلال افتتاح فروع لها تباعاً في 5 جامعات أردنية في عدد من محافظات المملكة، للوصول إلى أكبر عدد ممكن من الطلاب المبدعين والرياديين والمهتمين بتطوير مهاراتهم الأكاديمية والتقنية والريادية، وتقريب المسافات، من خلال مختلف البرامج والدورات التدريبية وورش العمل التي تعقد في هذه الفروع، والتي تتناول أهم المجالات التي تدعم تخصصات الطلبة الأكاديمية وتعزز مفهوم ريادة الأعمال فيما بينهم، مُشيداً بأهمية الشراكة الاستراتيجية التي تجمع المنصة مع الجامعات الأردنية والتي أسهمت بتحقيق أهدافها وغاياتها.
وأشار البيطار بأن المنصّة كانت قد ركّزت جهودها خلال العام 2023 على طلاب الجامعات، حيث عزّزت نشاطها في فروعها المتواجدة في كل من الجامعة الأردنية، والجامعة الهاشمية، وجامعة البلقاء التطبيقية، وجامعة اليرموك، وجامعة مؤتة، إذ أطلقت المنصّة عدّة برامج ومبادرات خصّصتها لطلاب هذه الجامعات، كما كثّفت الدورات التدريبية وورش العمل التي عقدتها في هذه الفروع، والتي وصلت إلى 139 فعالية من أصل 166 فعالية كانت قد عقدتها في فروعها الـ 8 المنتشرة في المملكة، حضرها ما يقارب 5,500 طالب وطالبة، وتناولت مجالات ريادة الأعمال، والذكاء الاصطناعي، والتسويق الرقمي، وأتمتة العمليات من خلال الروبوتات، وإنترنت الأشياء (IOT)، وتعلّم الآلة ولغات البرمجة، وغيرها من المجالات التي تواكب التطور التكنولوجي والتحوّل الرقمي المتسارع والهائل الذي يشهده العالم، بالإضافة إلى الجلسات التدريبية التي عقدتها حول كيفية بناء الهوية الرقمية على منصة "لينكد إن"، وورش عمل حول تنمية المهارات الشخصية لتأهيل الطلاب لدخول سوق العمل، كما عقدت مجموعة من جلسات المحادثة المتقدّمة في اللغة الإنجليزية لتقوية مهارات الطلاب في إتقان اللغة الإنجليزية.
وأوضح البيطار أبرز البرامج والمبادرات التي أطلقتها المنصّة من خلال فروعها بالجامعات للطلبة من مرتادي المنصّة، ومنها برنامج“Future Founders” الذي أطلقته منصة زين للإبداع بالتعاون مع مركز الابتكار والريادة في كل من الجامعة الأردنية وجامعة اليرموك والجامعة الهاشمية وجامعة البلقاء التطبيقية؛ بهدف تعزيز ورفد البيئة الريادية بين طلبة الجامعات وتمكينهم من إيجاد حلول مبتكرة للتحديات التي تواجه الأردن في مجالات مختلفة من خلال توظيف التكنولوجيا، حيث استقبل البرنامج 203 أفكار ريادية تم قبول 118 فكرة منها، ومَرّ الطلبة المشاركون في البرنامج بعدّة مراحل لتمكينهم من تطوير أفكارهم ومشاريعهم وتنمية مهاراتهم، تضمّنت معسكراً تدريبياً مكثفاً تناول ورش عمل وجلسات تدريبية قدّمها نخبة من المدربين والمختصين، ومرحلة التوجيه والإرشاد، ومرحلة عرض الأفكار أمام لجنة التحكيم، وفي ختام البرنامج تم اختيار فكرة واحدة حصل صاحبها على دعم نقدي بقيمة 4 آلاف دينار مقدّم من منصّة زين؛ لتمكينه من مواصلة العمل على مشروعه وتحويله إلى شركة ناشئة، مؤكداً بأن أبواب المنصّة بكافة فروعها مفتوحة دوماً لهم لمساعدتهم ومساندتهم وتقديم كل ما يلزمهم لاستكمال مسيرتهم الريادية.
كما أشار البيطار بأن المنصّة كانت قد أطلقت بالتعاون مع المركز الأردني للتصميم والتطوير (JODDB)، أول برنامج متخصص في مجال الأمن السيبراني لطلبة الجامعات التي تتواجد بها منصة زين، وهي الأردنية والهاشمية ومؤتة واليرموك والبلقاء التطبيقية، شارك فيه 89 طالباً وطالبة ممن يدرسون تخصصات الأمن السيبراني، وتكنولوجيا المعلومات والتخصصات ذات صلة، وتضمّن البرنامج 120 ساعة تدريبية مكثّفة اشتملت على التدريبين النظري والعملي، وتناول مجالات أمن المعلومات، وإدارة النظام، واختبار الاختراق، والطب الشرعي الرقمي، وغيرها من المجالات التي كانت كفيلة بتطوير المهارات التقنية والفنية في مجال الأمن السيبراني للطلبة المشاركين، قدّمها مدربين ومختصين من أكاديميّة“Cyber Shield” التابعة للمركز الأردني للتصميم والتطوير (JODDB)، مؤكداً أن إطلاق هذا البرنامج جاء في إطار حرص المنصّة على تطوير وتنمية مهارات طلاب الجامعات الذين يدرسون التخصصات الحديثة في مجال الأمن السيبراني، وذلك نظراً لأهميته المتنامية في ظل التطور الرقمي وثورة التكنولوجيا الحديثة، وتعاظم الحاجة لوجود خبراء وتنمية المواهب الشابة في هذا المجال في المملكة، بالإضافة إلى المساهمة في تمكين قدرات الطلاب وتعزيز معرفتهم في مجالات الأمن السيبراني.
واستكمل البيطار حديثه حول أهمية مجال الأمن السيبراني واهتمام المنصّة الكبير بتطوير مهارات طلاب الجامعات الموهوبين والمحترفين في هذا المجال بالمملكة، مشيراً إلى أن المنصّة أطلقت هذا العام مسابقتين في مجال الأمن السيبراني، الأولى مسابقة (Capture The Falg) من نوع (Joepardy) ، والثانية من نوع (Attack and Defense)، شارك فيهما أكثر من 200 طالب ومحترف في مجال الأمن السيبراني، حيث أبرَزَ خلالها المتسابقون مهاراتهم في مجالات حل التحديات الأمنية، والكشف عن الثغرات في مجالات التشفير، والهندسة العكسية للبرامج الضارة، والاستغلال، والاستخبارات مفتوحة المصدر، وأمن الويب، وأمن الهاتف المحمول، والطب الشرعي الرقمي، وقدّمت المنصة للفرق الفائزة جوائز نقدية بلغ مجموعها 5,250 دينار، مؤكداً بأن هذا النوع من المسابقات تعد طريقة فعّالة للحد من تزايد الفجوة في المهارات المتعلقة بالأمن السيراني، كما تُسهم في رفع القدرات على تعقّب واكتشاف الثغرات الأمنية والتصدّي لها ومعالجتها، إلى جانب اكتشاف المواهب والكفاءات في المملكة.
واستعرض البيطار إنجازات منصّة زين للإبداع خلال 9 أعوام ودورها في خدمة منظومة ريادة الأعمال في المملكة، حيث توّجت المنصّة مسيرتها هذا العام بكشفها عن النسخة الأولية من تقرير "النظام البيئي للشركات الناشئة الأردنية" للأعوام 2018 – 2023" الذي يُعد الأول من نوعه من حيث المعلومات والبيانات التي يتضمنها، حيث قامت بإعداده بالتعاون مع "ومضة" – المنصّة التعريفية الرائدة في المنطقة، والصندوق الاستثماري“Beyond Capital”، وقامت بعرضه ضمن أمسية ريادية خاصة عقدتها في متحف السيارات الملكي بحضور عدد كبير من المهتمين وأصحاب العلاقة في مجال ريادة الأعمال بالمملكة، من مستثمرين، وأصحاب الخبرة من ممثلي حاضنات ومسرّعات الأعمال الأردنية، وعدد من ممثلي الجامعات الأردنية، ومجموعة من رياديي الأعمال الأردنيين، وشركاء المنصّة الاستراتجيين، حيث قدّم هذا التقرير معلومات ودراسة توضيحية عن عدد الشركات الناشئة الأردنية التي حصلت على استثمارات خلال الـ 5 أعوام الماضية، بالإضافة إلى معلومات حول مؤسسي هذه الشركات، كما عرض أهم وأنشط المستثمرين في المملكة وأهم المستثمرين المحليين والإقليميين والعالميين في الشركات الناشئة في الأردن، والتحديات التي تواجههم، وأيضاً قدّم التقرير دراسة توضيحية حول عدد الصناديق الاستثمارية القائمة بالفعل في المملكة وأكثرها نشاطاً حسب مراحل الاستثمار، وحجم التمويل الذي قدّمته هذه الصناديق خلال الـ 5 أعوام الماضية، وأشار البيطار أن المنصّة بصدد الانتهاء من تجميع كافة البيانات من جميع الأطراف والجهات المعنية، ليتم نشر دراسة تفصيلية ونسخة كاملة من هذا التقرير ليكون بمتناول جميع المهتمين وصنّاع القرار في المملكة.
واستحضر البيطار إنجازات منصّة زين للإبداع منذ تأسيسها في العام 2014 وصولاً إلى العام 2023 بلغة الأرقام، حيث وصل عدد الشركات الناشئة التي قدّمت المنصّة الدعم لها حتى الآن إلى 242 شركة، كان آخرها 9 شركات ناشئة ممن تم اختيارها هذا العام ضمن النسخة السادسة من برنامج زين المبادرة، الذي يعد أحد اهم برامجها ومبادراتها التي تحرص على إطلاقها سنوياً لدعم الرياديين والمبدعين الأردنيين في المملكة، من خلال تقديم الدعم المادي الذي يصل في مجموعه إلى 160 ألف دينار، إلى جانب الدعم اللوجستي لمدة عام كامل، فيما وصل عدد الفعاليات التي عقدتها المنصة في فروعها الـ 8 المنتشرة في المملكة إلى 5,900 فعالية في مختلف المجالات، ووصل عدد مرتادي فروع المنصة حتى الآن إلى 353,500 زائر، وواصلت المنصّة عقد شراكات استراتيجية مع عدّة جهات ومؤسسات تُعنى بمجال ريادة الأعمال في المملكة من القطاعين العام والخاص، بما يعزّز مفهوم التشاركية لخدمة منظومة ريادة الأعمال، حيث تجاوز عددها حتى اليوم إلى ما يقارب 140 شراكة استراتيجية.
كما واصلت المنصّة دعمها للرياديين الأردنيين من خلال إشراكهم في مختلف الفعاليات والمؤتمرات التي يتم تنظيمها على المستوى المحلّي والإقليمي والعالمي، حيث كانت قد أتاحت المنصّة هذا العام الفرصة لـ 6 شركات ناشئة أردنية للمشاركة في النسخة العاشرة من قمة "رايز أب 2023"، القمة الأكبر لريادة الأعمال في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي أُقيمت في المتحف المصري الكبير في القاهرة بجمهورية مصر العربية، وشهدت حضور 20 ألف رائد أعمال ومستثمر من 60 دولة حول العالم، كما كانت قد أتاحت الفرصة لـ 5 شركات ناشئة للمشاركة وحضور فعاليات النسخة الثانية من مؤتمر ومعرض الذكاء الاصطناعي في تكنولوجيا الدفاع والأمن السيبراني (AIDTSEC 2023)، وذلك ضمن رعايتها لهذا الحدث الهام الذي أقيم على مستوى المملكة.
كما واصلت المنصّة دورها في خدمة قطاع ريادة الأعمال الأردني من خلال مختلف البرامج والمبادرات التي عقدتها طيلة العام 2023 لدعم الطلاب والرياديين الأردنيين، أبرزها برنامج مجتمع الرياديين الصغار الأردني (YESJO) والذي تحرص على إطلاقه كل عام خلال فترة العطل المدرسية، بهدف تنمية مهارات طلبة المدارس في عدّة مجالات، لا سيما مجال ريادة الأعمال، بالإضافة إلى استغلال فترة العطلة الصيفية بصورة إيجابية تجمع ما بين المتعة والفائدة، حيث خصصت نسختها للعام 2023 لطلبة المدارس الحكومية والخاصة في محافظات عمان وإربد والكرك، وشارك بالبرنامج 66 طالب وطالبة، بالإضافة إلى برنامج "زين المبادرة" الذي أطلقت المنصّة النسخة السادسة منه خلال العام 2023، واستقبل 100 فكرة ريادية، و30 شركة ناشئة.




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