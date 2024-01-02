خضروات الشتاء تعزز جهاز المناعة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أشارت مجلة "هيلبراكسيسنت" الألمانية إلى أن الخضروات الشتوية من المواد الغذائية، التي تحتوي على العديد من العناصر المهمة للجسم ولتقوية جهاز المناعة.وأوضح خبراء المجلة الألمانية أنها تعزز قوة جهاز المناعة بما تحتويه من فيتامينات ومعادن وعناصر غذائية.



وتشتهر خضروات الشتاء أيضاً بمحتواها العالي من فيتامين C، والألياف مثل الكرنب، والبصل الأخضر، والكرفس، والجزر، والكوسة، واللفت، والملفوف الأحمر، والخس، والثوم الأخضر.

وأشارت دراسات حديثة إلى أن بعضها يساعد أيضاً على خفض الكوليسترول في الدم، مثل السبانخ، والقرنبيط، والجزر، وقرع العسل، والبنجر، والكرنب.

جدير بالذكر أن النظام الغذائي المتوازن يعد أساساً لا غنى عنه لصحة جيدة وتعزيز جهاز المناعة، وذلك بجانب النوم الجيد والنشاط البدني، فضلاً عن حصول الجسم على راحة كافية.

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