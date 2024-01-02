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إطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه موقع السماقة الإسرائيلي

1/2/2024 9:14:13 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أطلق "حزب الله" اللبناني 10 صواريخ من جنوب لبنان باتجاه موقع السماقة الإسرائيلي في تلال كفرشوبا المحتلة.


وقبل قليل، أعلن الحزب مهاجمة مقر القيادة 91 للاحتلال الإسرائيلي في إيليت شمال شرق صفد بمسيّرة انقضاضية، مؤكدا أنه أصاب "الهدف بدقة".

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