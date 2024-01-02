إطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه موقع السماقة الإسرائيلي

إطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه موقع السماقة الإسرائيلي
التاريخ
1/2/2024 9:14:13 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أطلق "حزب الله" اللبناني 10 صواريخ من جنوب لبنان باتجاه موقع السماقة الإسرائيلي في تلال كفرشوبا المحتلة.
وقبل قليل، أعلن الحزب مهاجمة مقر القيادة 91 للاحتلال الإسرائيلي في إيليت شمال شرق صفد بمسيّرة انقضاضية، مؤكدا أنه أصاب "الهدف بدقة".
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