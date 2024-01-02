سحوبات "محظوظ " رقم 161 تتوج مليونيرين جديدين في السحب النهائي لعام2023

(MENAFN
- Ewings) 31 ديسمبر 2023، دبي، الإمارات العربية المتحدة: في السحب رقم 161 والأخير لعام 2023، اختتم "محظوظ"، السحب الأسبوعي الرائد في الإمارات العربية المتحدة الموسم بعرض نهاية العام الذي شهد تتويج مليونيرين جديدين أصبحا أحدث أصحاب الملايين. وبذلك يصل إجمالي عدد الفائزين الذين انضموا إلى نادي مليونيرات محظوظ إلى 66 مليونير.
بالإضافة إلى ذلك، منحت نفس السحوبات حصريًا مبلغ 1,295,000 درهم إماراتي إلى 100 فائز بجوائز السحب المضمونة.
وقد وزعت السحوبات الـ 161 التي أجريت يوم السبت 30 ديسمبر 2023، مبلغاً إجمالياً قدره 24,052,185 درهماً إماراتياً على 236,979 فائزاً على النحو التالي:
• فاز مشاركان بالجائزة الأولى التي تبلغ قيمتها 20,000,000 درهم إماراتي بعد مطابقة 5 من أصل الأرقام الخمس الفائزة ليحصل كل منهم على مبلغ 10,000,000درهم
• فاز 119 مشاركاً بالجائزة الثانية التي تبلغ قيمتها 150 ألف درهم إماراتي بعد مطابقة أربعة من أصل الأرقام الخمس الفائزة ليحصل كل منهم على مبلغ 1,260 درهماً
• فاز 3,627 مشاركاً بالجائزة الثالثة التي تبلغ قيمتها 150 ألف درهم إماراتي بعد مطابقة ثلاثة من أصل الأرقام الخمس الفائزة ليحصل كل منهم على مبلغ 41 درهماً
• فاز 43,051 مشاركاً بالجائزة الرابعة وهي مشاركة مجانية بقيمة 35 درهم لكل منهم بعد مطابقة رقمين من أصل الأرقام الخمس لتبلغ القيمة الإجمالية لجوائز هذه الفئة 1,506,785 درهم
• فاز 190,080 مشاركاً بالجائزة الخامسة التي تبلغ قيمتها 5 دراهم لكل منهم بعد مطابقة رقم واحد من أصل الأرقام الخمس الفائزة لتبلغ القيمة الإجمالية لجوائز هذه الفئة 950,400درهماً
• فاز 100 من سعداء الحظ بجوائز سحب القرعة الأسبوعي المضمونة، ليحصلوا على مبالغ من 100 ألف درهم وحتى 4500 درهم.
يمكن التحقق من جميع أرقام بطاقات السحب على ؛ سيتم تقديم معلومات إضافية عن أحدث أصحاب الملايين من للجمهور بمجرد الانتهاء من الإجراءات الرسمية اللازمة.
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