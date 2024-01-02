(MENAFN
- Strategic) دبي، الإمارات العربية المتحدة، 2 يناير 2024: أعلنت جمعية المهندسين في الإمارات عن انتهاء أعمال لجنة تحكيم الدورة الثانية من جائزة التميز والإبداع الهندسي 2023، التي تقام تحت رعاية الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، الرئيس الأعلى لمؤسسة حمدان بن راشد للعلوم الطبية والتربوية، بهدف تسليط الضوء على أفضل الممارسات والنماذج الهندسية المبتكرة، وتحقيق الريادة والتميز في المجالات الهندسية، والمساهمة في ضمان إيجاد مستقبل مستدام.
واستقبلت اللجنة المنظمة 378 طلباً من مختلف الجهات الحكومية والخاصة في الدولة والعاملة في المجال إلى جانب تقديم عدد كبير من الاستشاريين ومقدمي الخدمات الهندسية والشركات الصناعية والشركات الهندسية الناشئة والمقاولين وطلاب وأعضاء الهيئات التدريسية من مؤسسات تعليمية ومراكز أبحاث مختلفة وأصحاب المشاريع وشركات إدارة المشاريع.
واستمرت عملية التسجيل لمدة 3 شهور، منذ فتح باب الترشح للجائزة في أواخر يوليو الماضي، وحتى موعد إغلاق التقديم في 31 أكتوبر 2023.
وتستند الجائزة إلى أفضل المعايير الدولية للتميز والابتكار في القطاع الهندسي وترتكز في عملها على نهج من الشفافية التامة والدقة العالية، حيث تولى تحكيم الملفات المشاركة لجنة متخصصة تضم نخبة من الخبراء في مختلف مجالات الهندسة. حيث اختاروا المرشحين للجائزة بعد دراسة متأنية للملفات المقدمة، والمفاضلة بينها على أسس ومعايير متنوعة منها: التأثير والنتائج المحققة، والابتكار، والرؤى الاستباقية، وغيرها.
وتشمل الجائزة فئتين رئيستين فئة الشخصيات الاعتبارية وفئة الأفراد بإجمالي 13 فئة، وتضم الشخصيات الاعتبارية جائزة المشروع الهندسي الرائد وجائزة أفضل شركة استشارات هندسية وجائزة أفضل شركة خدمات هندسية وجائزة أفضل شركة إنشاءات وجائزة أفضل شركة أو مؤسسة صناعية، وجائزة أفضل شركة هندسية ناشئة وأفضل بحث علمي في مجال الهندسة.
وتمنح جائزة المشروع الهندسي الرائد لثلاثة مشاريع وهي أفضل مشروع كبير الحجم وأفضل مشروع متوسط الحجم وأفضل مشروع صغير الحجم.
وأما فئة الأفراد تشمل جائزة الشخصية الريادية وجائزة المهندس المتميز وجائزة الطالب المتميز، بالإضافة إلى جائزة المهندس الواعد.
سيتم الإعلان عن قائمة الفائزين في حفل توزيع الجوائز والاحتفاء بالفائزين يوم 16 يناير 2024، والذي يقام في مكتبة محمد بن راشد. إلى جانب تنظيم معرض التميز الذي يستعرض أفضل المشاريع والمشاركات والممارسات الهندسية المتميزة أمام الجمهور والزوار.
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