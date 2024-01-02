أربع طرق سيغير الذكاء الاصطناعي من خلالها مستقبل المجتمع

(MENAFN
- Wallis Public Relations) هناك استخدامات لا متناهية ومثيرة للاهتمام لاستخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في قطاع الأعمال، ولكن عند النظر إلى الصورة الأوسع يتبادر إلى الأذهان سؤال مفاده: ما هي الآثار الفعلية على المجتمع؟ ونذكر في ما يلي آراء بعض أبرز المسؤولين في سيلزفورس حول سير التطورات خلال عام 2024.
1. سيتم استخدام الذكاء الاصطناعي كمحرك للتحسين ولكن فقط من خلال الوصول العادل للجميع
قالت بيكي فيرغوسون، الرئيس التنفيذي، سيلزفورس فاونديشن، ونائب الرئيس الأول لشؤون الأعمال الخيرية لدى سيلزفورس: "يقدم الذكاء الاصطناعي فرصاً كبيرة ومثيرة للاهتمام للمؤسسات ذات الأهداف المحددة وذلك من أجل خدمة مجتمعاتها بشكل أفضل، لكن تبني هذه التكنولوجيا يحتاج إلى التمويل والخبرات اللازمة التي تفتقر إليها المؤسسات ذات الموارد المحدودة. ولذلك، فإن المسعى الجديد والحيوي لمجتمع الأعمال الخيرية يجب أن ينطوي على: ضمان الوصول العادل إلى الذكاء الاصطناعي للمؤسسات غير الربحية التي تعمل على التصدي لأصعب التحديات الاجتماعية والبيئية التي تواجه العالم".
2. سيشهد قطاع الرعاية الصحية تحولاً غير مسبوق بفضل الذكاء الاصطناعي التوليدي
قال أميت خانا، نائب الرئيس الأول والمدير العام، الصحة وعلوم الحياة لدى سيلزفورس: "تنفق الولايات المتحدة وحدها 3.7 تريليون دولار أمريكي على الرعاية الصحية، ما يعادل هدراً إدارياً يبلغ تريليون دولار أمريكي. وبناءً على ذلك، فإنني أتوقع أن يُحدث الذكاء الاصطناعي تحولاً ملموساً في قطاع الرعاية الصحية، وتغييراً في مسار التكاليف بالقطاع بشكل جذري. سيتم استخدام هذه التكنولوجيا لتعزيز الكفاءة في إدارة المطالبات وتلخيص حالات المطالبات، وتحويل البيانات غير المهيكلة إلى معلومات هادفة وأنماط محددة لصياغة تنبؤات بخصوص المرضى المعرضين للخطر أكثر من غيرهم، وتحديد تشخيصات ونقاط وقائية جديدة".
3. الذكاء الاصطناعي سيساعد في التصدي لتغير المناخ
قالت كلودين إيموت، الشريك لدى سيلزفورس فينتشرز: "لقد كان 2023 عاماً مخيفاً لكوكبنا، ولكن بالرغم من ذلك فإن لدينا حلولاً واعدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتخفيف آثار تغير المناخ والتكيف معه، إذ تقوم "ويف جريد" WeaveGrid بنشر تقنيات تعلم الآلة بهدف تخطيط شحن المركبات الكهربائية على نحو أمثل للمرافق وصنّاع السيارات والسائقين، فيما تقوم "بانو إيه آي" Pano AI باستخدام الذكاء الاصطناعي لكشف إمكانية وقوع حرائق الغابات بشكل مبكر".
4. معايير إعداد تقارير الاستدامة ستشهد تطوراً لافتاً، وسيكون الذكاء الاصطناعي ركناً رئيسياً في هذه العملية
قالت سوزان دي بيانكا، نائب الرئيس التنفيذي، والرئيس التنفيذي لشؤون التأثير، لدى سيلزفورس: "ستواجه الشركات على نحو متزايد شبكة عالمية من المعايير الصارمة ناتجة عن متطلبات إعداد التقارير المتعلقة بالمناخ وذلك بدءاً من القانون الذي جرى إقراره مؤخراً SB 253 في كاليفورنيا، مروراً بقانون الإفصاح المناخي المقبل SEC، وصولاً إلى توجيهات إعداد تقارير الاستدامة للمؤسسات في الاتحاد الأوروبي. وسيكون الذكاء الاصطناعي أداة مهمة لمساعدة المؤسسات على الامتثال لهذه المعايير وتخفيف عبء إعداد التقارير المتعلقة بالاستدامة".
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