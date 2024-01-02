"حرة الحمرية" تستقطب شركة "هاليبرتون" الأميركية عملاق خدمات الطاقة لتوسيع استثماراتها بالدولة

(MENAFN
- Misbar Communications) الشارقة 02 يناير 2024
تواصل هيئة المنطقة الحرة بالحمرية في الشارقة، تعزيز جاذبيتها الاستثمارية في قطاع النفط والطاقة، وذلك بموجب اتفاقية أبرمتها الهيئة مع شركة "هاليبرتون" الأميركية لخدمات الطاقة، التي تعد واحدة من أبرز الشركات الرائدة حول العالم في مجال توفير المنتجات والخدمات النفطية، حيث أعلنت الشركة من خلال الاتفاقية عن زيادة استثماراتها وتوسيع حضورها في الدولة عبر تأسيس منشأة لمعايرة أدوات الحفر المستخدمة في صناعة النفط على مساحة تبلغ نحو مليون قدم مربع.
وجاء الإعلان عن المنشأة الجديدة في المنطقة الحرة بالحمرية خلال توقيع اتفاقية جرت مؤخراً، من قبل الشيخ خالد بن عبد الله بن سلطان القاسمي، رئيس هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، والسيد لانس لوفلر، نائب رئيس شركة هاليبرتون لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بحضور سعادة سعود سالم المزروعي مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية ومسؤولين ومديرين من الجانبين.
وتأتي المنشأة الجديدة لشركة هاليبرتون التي تعمل في دولة الإمارات منذ نحو 50 عاماً، وتتوزع أعمالها في 70 دولة حول العالم، في إطار التزامها بتوسيع نطاق وجودها في الدولة والمنطقة من خلال استثماراتها الاستراتيجية، وبالتالي تحقيق العوائد المجزية من الاستثمار في الشارقة التي رسخت مكانتها وأهميتها كوجهة استثمارية واقتصادية إقليمية مفضلة، نظراً لما تتمتع به من إمكانات تنافسية عالمية وبما يتماشى مع رؤية وجهود هيئة المنطقة الحرة بالحمرية في إمارة الشارقة لتعزيز مكانتها كوجهة رائدة لجذب الاستثمارات في القطاع الصناعي وخصوصاً في الصناعات الثقيلة.
جذب الصناعات الثقيلة
وأكد الشيخ خالد بن عبدالله بن سلطان القاسمي أن اختيار الشركة للمنطقة الحرة بالحمرية مركزاً لتوسيع أعمالها يشكل إضافة مهمة لنوعية الاستثمارات التي تستقطبها بما يجسد كفاءتها وتميزها في توفير بنية تحتية متطورة للصناعات الثقيلة التي توليها المنطقة اهتماماً كبيراً وذلك انطلاقاً من حرصها على تنفيذ رؤى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في تعزيز الجهود لدعم خطط التنويع الاقتصادي وجذب الاستثمارات النوعية وترسيخ مكانة الإمارة كنافذة استثمارية عالمية لإطلاق المشاريع الصناعية، مشيراً إلى أن نجاح المنطقة الحرة في جذب الصناعات الثقيلة ومنها قطاع النفط والطاقة يجسد حرصها على تسهيل حصول المستثمرين على كافة احتياجاتهم اللازمة من خلال منظومة متكاملة من الخدمات اللوجستية.
بيئة محفزة للاستثمار
بدوره، قال السيد لانس لوفلر، نائب رئيس شركة هاليبرتون لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ": "يسعدنا تعزيز شراكتنا مع المنطقة الحرة بالحمرية عبر تأسيس منشأة تستهدف توفير أفضل الحلول التكنولوجية لعملائنا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وخصوصاً في ظل البيئة المحفزة والمزايا التي تقدمها المنطقة الحرة بالحمرية من مرافق حديثة واتصالات وشبكة مواصلات وخدمات لوجستية وفقاً لأفضل الممارسات العالمية."
والجدير ذكره أن شركة "هاليبرتون" الأميركية متعددة الجنسيات تأسست في عام 1919، ومقرها الرئيس في هيوستن بالولايات المتحدة، وهي المسؤولة عن أكبر عمليات التصديع المائي في العالم، وتضم موظفين من 130 جنسية.
وتعتبر المنطقة الحرة بالحمرية من أكبر المناطق الحرة في دولة الإمارات، وتضم أراضٍ صناعية وتجارية، وتتميز ببنية متطورة ومرافق حديثة تعزز من خطط التوسع الخارجي للمستثمرين فيها خصوصاً في الاستيراد وإعادة التصدير إلى أسواق العالم، كما تقدم مزايا تنافسية عديدة أبرزها توفير نافذة عمليات واحدة تعزز كفاءة الأداء وتسهل ممارسة الأعمال، إلى جانب الإعفاءات الضريبية المتعددة وحرية إعادة رأس المال والأرباح، وملكية كاملة للأعمال، وتواصل سريع مع الأسواق الإقليمية والعالمية.
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