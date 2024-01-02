سعادة سيف محمد المدفع: موازنة 2024 تعزز النمو الاقتصادي للشارقة وتحقق أعلى مستويات الاستدامة المالية

(MENAFN
- Misbar Communications) قال سعادة سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة: "إن الموازنة العامة لإمارة الشارقة للعام 2024، بإجمالي نفقات بلغت 40.832 مليار درهم بزيادة 16 % عن موازنة 2023، والتي تعد الأكبر في تاريخ الإمارة، تعكس التوجهات السامية والرؤية الشاملة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في مواصلة مسيرة التنمية المستدامة للإمارة وتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق أعلى مستويات الاستدامة المالية بما يسهم في تعزيز القدرات الحكومية لتقديم خدمات متميزة والارتقاء بمستوى الرفاهية والسعادة لجميع أفراد المجتمع، كما تعكس الموازنة العامة من خلال التركيز على القطاعات الحيوية، الأولويات الوطنية وتعزز الاستقرار المستقبلي للإمارة، حيث يتم توجيه استثمارات ملموسة نحو قطاع البنية التحتية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية".
وأضاف سعادة سيف محمد المدفع: "تؤكد بنود الموازنة ومخصصاتها أن الإمارة تزخر بإمكانات هائلة على المستويات كافة بما في ذلك تميزها ببيئة اقتصادية محفزة للأعمال، ومنظومة تشريعية متقدمة وبنية تحتية متطورة وبمستويات عالمية، كما تظهر أن اقتصادها يشهد نمواً قوياً في ناتجه المحلي الإجمالي، وأنها ماضية بقوة نحو مزيد من التطور والنماء، وتعزيز فرص العمل والأنشطة الاقتصادية مع التركيز على سياسة التنويع الاقتصادي وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة ما يعزز من مكانتها كمركز عالمي للأعمال والاستثمار وأرض للفرص الواعدة".
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